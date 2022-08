De olho no B2B, Grupo Epicus lança novo braço de negócios

Outlier Advisory terá foco na solução de serviços LGPD, BPO Financeiro, Compliance e Controladoria e irá atender uma série de empresas, principalmente as médias

Referência nas áreas de departamento pessoal, contábil e tributária, o Grupo Epicus agora aposta na Outiler Advisory, uma extensão do Grupo Epicus onde o objetivo principal é oferecer serviços efetivos de LGPD, BPO Financeiro, Compliance, Controladoria, Governança Corporativa, todos enviesados para vigilância corporativa e ESG.

Diretora Geral da Outlier, Thamiris Abdala

A Diretora Geral da Outlier, Thamiris Abdala, destaca: “É uma alternativa nunca antes vista e vai atender a uma série de empresas, principalmente as médias, oferecendo uma solução segura e transparente respondendo ao mercado com novos preceitos e novas ações”, explica a Diretora Geral da Outlier e Diretora Organizacional do Grupo Epicus.

“Não basta a companhia dar lucro: ela precisa ter um impacto positivo na natureza e nas pessoas para garantir a longevidade do negócio e minimizar perdas financeiras”, explica Thamiris Abdala.

Um diferencial da Outlier é manter o profissionalismo necessário a negócios B2B remetendo aos pilares do ESG – Ambiental, Social e Governança – um novo modelo de gestão que coloca esses temas no centro das decisões estratégicas. “Não basta a companhia dar lucro: ela precisa ter um impacto positivo na natureza e nas pessoas para garantir a longevidade do negócio e minimizar perdas financeiras”, explica Thamiris Abdala.