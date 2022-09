D&D Shopping recebe a 4ª edição da mostra D&D Garden Design

Festival reúne design, arquitetura e decoração

Além da primavera, o mês de setembro traz ao D&D Shopping muita inspiração ao receber a 4ª edição da Mostra D&D Garden Design.

Angelo Derenze, Gabi Nora, Regina Galvão, Danieli Mastropietro e Lauro Andrade

Mostra conta com a participação de 18 paisagistas, floristas e decoradores, que apresentam as principais tendências, novas maneiras de incluir o verde na vida das pessoas e como criar uma conexão mais forte com a natureza.

O festival reúne design, arquitetura e decoração e é apoiado pelo D&D Shopping desde o primeiro ano.

Daniel Veiga, Marilia Veiga, Silvia Bitelli, Esther Schattan e Angelo Derenze Foto divulgação: Rafael Renzo

A Galeria Botânica foi uma das que marcou presença e trouxe à mostra Mil girassóis Paisagens Solares, instalação visual botânica que propõe a sensação solar e vibrante dos campos de girassóis.

A mostra acontece entre os dias 02 de setembro a 09 de outubro, aberta ao público com entrada gratuita e intervenção por todos os andares.