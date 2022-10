David Brazil recebe a consultora fitness Vanessa Rangeli em sua casa e inicia método Detox Turbo

O programa de emagrecimento criado pela especialista foca na limpeza do organismo, que favorece a perda de peso rápida e de forma saudável

O método Detox Turbo, criado por Vanessa Rangeli, especialista em mudança de estilo de vida e a primeira consultora fitness do Brasil a desenvolver um projeto de boa forma online, pelo WhatsApp, tem ganhado cada vez mais adeptos famosos. Dessa vez, quem vai iniciar o tratamento é o apresentador e ator David Brazil.

O apresentador David Brazil recebeu Vanessa Rangeli em sua casa, onde gravou vídeo e iniciou o método de emagrecimento Detox Turbo

Segundo Vanessa, o também radialista vai começar o processo de emagrecimento através do método, que favorece a eliminação de elementos prejudiciais ao organismo. “Ele vai iniciar pelo programa Detox Turbo, que é o que tem que começar mesmo, porque é pra fazer a limpeza do organismo primeiro, que aí facilita o emagrecimento”.

Rangeli conta, em entrevista, que conheceu David Brazil através da sua assessora, Tatiana Guimarães. Em seu perfil no Instagram, o apresentador postou um vídeo em formato de reels com a especialista, onde brinca que vai seguir à risca as orientações de Rangeli, já que Bárbara Evans obteve ótimos resultados fazendo o mesmo.

O Detox Turbo é 100% online e foi elaborado por Rangeli junto a sua equipe, com foco em realizar uma limpeza no organismo da pessoa, acelerando a queima de gordura

“Depois do resultadão da Bárbara Evans, euzinho prometo que irei seguir seu programa Detox Turbo direitinho, tá Vanessa Rangeli? Prometo (de dedos cruzados)!”.

O Detox Turbo é 100% online e foi elaborado por Rangeli junto a sua equipe – composta por nutricionistas, personal trainers, psicóloga e fisioterapeuta. Seu foco é realizar uma limpeza no organismo da pessoa, acelerando a queima de gordura, para que ela atinja o objetivo desejado de forma saudável.

Segundo Rangeli, o objetivo do apresentador é eliminar a gordura localizada no abdomen

Desde a sua criação, já ajudou mais de 50 mil pessoas a atingirem objetivos de perda de peso, dentre elas diversas celebridades. Além do Detox Turbo, Vanessa também oferece o Emagrecimento Express, Barriga Zero e 30+Sec.

“O Detox Turbo foi criado por um nutricionista responsável da minha equipe, ele te ajuda a fazer uma limpeza no organismo, dos anos todos que a pessoa comeu mal, e isso facilita o emagrecimento. A pessoa consegue emagrecer mais rápido e com saúde, claro”, diz a especialista.

E continua: “Não é uma dieta restritiva, mas faz uma limpeza mesmo no organismo, desinflama o organismo, e isso facilita o emagrecimento. A pessoa consegue emagrecer mais rápido e com mais facilidade, dando aquela animação – porque ela tem resultado rápido – para dar continuidade na mudança do estilo de vida de vez”.

“O negócio é ele focar e fazer. Mas acredito que uns cinco quilos já está ótimo pra ele”, explica a especialista

No caso do David Brazil, Vanessa conta que o radialista deseja focar na perda de gordura localizada na barriga e que, por isso, seu objetivo deve ser alcançado mais rapidamente. “O David é mais a barriguinha, então ele perde rápido. O negócio é ele focar e fazer. Mas acredito que uns cinco quilos já está ótimo pra ele.”, finaliza.