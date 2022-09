Davi Bandeira explora o R&B ao lado do ex- the voice Leandro Buenno, na romântica “me diz (onde que isso vai dar)”

Canção já está disponível em todos os apps de música com clipe no poético no Youtube

Depois de lançar a raivosa e dançante “Praga”, Davi Bandeira decidiu mostrar que o POP também ama uma collab profunda e poética com Leandro Buenno, que ficou conhecido nacionalmente por sua participação no The Voice Brasil. “me diz (onde que isso vai dar)” acaba de chegar a todos aplicativos de música, com direito a clipe conceitual e extremamente representativo dos cantores.



“me diz (onde que isso vai dar)” é o último single antes do lançamento do álbum “INTENSO” (Créditos das fotos: Renan Gurgel)

Composta por Davi e Leandro, a faixa explora o R&B falando sobre o fim de um relacionamento, mas quando ainda há uma grande esperança de reencontro. “Há um amor muito forte que une as pessoas, mas há também o desejo de partir. ‘me diz (onde que isso vai dar) fala sobre essa ânsia por uma resposta. Acompanho o Leandro Buenno há bastante tempo, desde a época do The Voice Brasil. Sempre achei a voz dele surreal de linda e já ouvia o som dele. A gente se conheceu e de vez em quando trocamos ideia sobre fazer uma parceria e quando eu tinha essa música pronta eu pensei muito nele e enviei. Ele gostou muito, escreveu os versos que ele canta e a música ficou ainda mais incrível”, explica Davi.

Sobre o clipe, dirigido por Davi Bandeira, o artista explica que a ideia era trazer a poesia, uma conversa onde um quer ficar e outro quer ir embora, uma metáfora para o fim do relacionamento. “É inspirado em dois clipes do Rafael Kent ‘Amei te Ver’ e ‘Agora Eu Quero Ir’. O Kent foi um grande diretor de audiovisual que eu acompanhava há anos e sonhava em trabalhar com ele. Ele tinha um olhar sensível da cena”, completa.



“me diz (onde que isso vai dar)” é o último single antes do lançamento do álbum “INTENSO”, que chega ainda este ano em todos aplicativos de música.