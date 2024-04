Danni Suzuki fala sobre sua paixão pelo surfe e da importância das mulheres no esporte

Danni Suzuki apresentou a cerimônia de premiação da 6ª edição do Prêmio Brasileiro Ocyan de Ondas Grandes. Evento reuniu na Barra da Tijuca importantes nomes do mundo do surfe como Lucas Chumbo, Michelle Des Bouillons, Kalani Lattanzi e muitos outros. Durante o evento, ela falou sobre sua paixão pelo surfe e da importância das mulheres no esporte.



Com um look azul que lembrava o mar Danni formado por calça e Danni conduziu o evento ao lado dos grandes nomes do surfe. “Tenho essa calça e este kimono há muito tempo e uso em várias ocasiões. Esse look é muito adaptável, você abre, coloca o biquíni e vai embora. Eu amo roupas que você pode usar tanto durante o dia, na praia, quanto à noite, em um evento”, disse.

Totalmente à vontade, já que também é adepta do surfe, a atriz encontrou vários amigos no evento e explicou que surfar é um dos seus esportes favoritos. “Eu não consigo ter uma rotina constante de ir à praia, mas eu sou assídua. Sempre que eu posso, eu vou. Porque eu me alimento disso. Eu preciso nem que seja entrar no mar só para remar, sem pegar onda nenhuma. As melhoras conversas e esclarecimentos acontecem com os meus amigos dentro da água. É quase uma meditação quando eu estou sozinha e uma terapia quando estou acompanhada, porque eu entro no mar só para conversar”, contou.

E quando o assunto é a presença feminina no surfe de ondas gigantes, Danni é enfática: “Todos nós, seres humanos, somos movidos a inspirações. A nova geração está aí. Para mim, o surfe não é só um grande esporte que gera atletas, mas um estilo de vida. Ele te muda, mexe com os seus sentimentos, com a sua capacidade de superação, de conquista e de poder. A gente quer ver mais mulheres na água e ondas sendo representadas por ela, definitivamente”, comenta.

Apesar da paixão pelas ondas, ela é categórica: não encararia as ondas desafiadoras. “A Maya Gabeira é uma das minhas melhores amigas. Para mim, ela é a maior referência de mulher no surfe, é a única no Guiness Book (Livro dos Recordes) com a maior onda do mundo, e cada vez que ela entra no mar e toma qualquer vaca, eu choro. Eu entendo o amor e a dedicação dela, mas eu sempre vou ficar apreensiva”, explica a atriz, que tem como lugar favorito para surfar, a Praia de Grumari, no Rio de Janeiro, “360 graus de natureza”, pontua.