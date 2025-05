Daniela Abravanel Beyruti na Rio2C: volta do infantil, aposta em dorama e resgate do ‘SBT raiz’

Daniela Abravanel Beyruti defende a TV aberta e revela os planos para o futuro do SBT durante painel lotado na Rio2C. A presidente da emissora destacou o retorno da programação infantil, reforçou a missão de produzir conteúdo acessível a todas as classes sociais e afirmou que a empresa deixa de ser apenas produtora de conteúdo para se tornar produtora de patrimônio.

Daniela Abravanel Beyruti

O encontro aconteceu na tarde desta quinta-feira (29), em um dos maiores auditórios da Cidade das Artes, no Rio de Janeiro, dentro da programação da Rio2C, uma das mais importantes conferências criativas da América Latina. Ao lado do apresentador Cesar Filho, Daniela falou sobre o legado de seu pai, Silvio Santos, as semelhanças e diferenças na gestão da emissora, além dos desafios de manter o DNA do SBT em um cenário dominado por plataformas digitais.

“Meu pai sempre defendeu a programação infantil e acreditava no poder da TV aberta como ferramenta de inclusão. E eu penso da mesma forma. A realidade do Brasil não é a de um país de primeiro mundo. Muita gente não tem conexão de internet estável. A TV aberta é, sim, uma obrigação social e cultural”, afirmou, arrancando aplausos do público.

Daniela confirmou o retorno da programação infantil de segunda a sábado e revelou que já discute a possibilidade de trazer de volta um clássico: Domingo no Parque. “Por que não? É parte do nosso elo com as famílias”, afirmou.

A executiva também comentou sobre os planos de expansão do SBT para além da televisão, com projetos que podem incluir experiências físicas como parques, shoppings e até cruzeiros temáticos. “O Senor Abravanel fez o Silvio Santos. O Silvio Santos fez o SBT. E agora o SBT pode ser expandido de várias formas, em experiências que estejam mais próximas das pessoas”, declarou.

No painel, não faltaram momentos descontraídos, principalmente quando Daniela falou da volta da apresentadora Christina Rocha ao comando do Casos de Família, após sua breve participação em ações promocionais da concorrência. “Quando vi a Christina no comercial do BBB, pensei: ‘Perdemos’. Mas não! Fui atrás e trouxemos ela de volta”, contou, em tom bem-humorado.

Ao falar do atual modelo de negócios, Daniela destacou que três dos dez estúdios do SBT estão sendo abertos para parcerias e coproduções, fortalecendo o mercado independente. A executiva foi enfática sobre os limites financeiros da TV aberta: “Meu pai sempre dizia: ‘Não dê o passo maior que a perna’. E isso vale até hoje. Novelas, realities de confinamento e direitos esportivos são caríssimos. A gente entra no jogo até onde dá.”

Questionada sobre a integração com o mundo digital, Daniela defendeu o papel da TV como fonte de credibilidade. “Por mais que o digital cresça, a televisão ainda tem um valor de curadoria e confiança que as redes não entregam. E o sonho de estar na TV continua vivo. A própria Virgínia me disse isso: ‘Uma coisa é ser famosa na internet, outra é na TV’.”

Na programação, vem mais novidade. O SBT está apostando em doramas, gênero asiático que cresce no gosto popular, e já estuda produzir uma versão brasileira. “Vamos testar. Se funcionar, a gente entra de cabeça.”

Para Daniela, o caminho do SBT é claro: resgatar o que sempre fez parte do DNA da emissora — ser uma TV feita para todas as idades, classes e regiões do país. “Hoje, a gente não é mais produtor de conteúdo. Nós somos produtores de patrimônio. O nosso legado tem que viajar o mundo, estar nas plataformas, ser acessível onde as pessoas quiserem.”

O público, que lotou o auditório, respondeu com aplausos, risadas e muita atenção. Na saída, era visível: o carinho com a marca SBT atravessa gerações — e, se depender de Daniela, continuará atravessando.