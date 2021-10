Daniel Dias é o novo secretário de Esportes de Atibaia

Em 2014, o atleta fundou o Instituto Daniel Dias com o intuito de oferecer treinamentos de natação paralímpica às pessoas com deficiência

A Secretaria de Esportes e Lazer da Prefeitura de Atibaia conta agora com um novo secretário. Daniel Dias, o maior medalhista paralímpico do país, assumiu o comando da pasta, deixando, mais uma vez, marcas na história, como a primeira pessoa com deficiência a ocupar o cargo – o que reforça ainda mais o compromisso da Administração Municipal com a inclusão.

Daniel Dias despediu-se da natação após as Paralimpíadas de Tóquio, sagrando-se o maior medalhista paralímpico brasileiro da história. O atleta, que sempre foi a grande aposta do Brasil em todos os Jogos Paralímpicos que participou, finalizou sua carreira com nada menos que 27 medalhas.

Fora das piscinas, Daniel Dias já exerce algumas funções administrativas. Em 2014, fundou o Instituto Daniel Dias com o intuito de oferecer treinamentos de natação paralímpica às pessoas com deficiência. E, agora, assumiu mais um desafio: estar à frente de uma secretaria voltada ao desenvolvimento do setor que sempre dominou em sua vida, o esporte.



“Estou honrado com o convite. Já moro em Atibaia há um tempo e, confesso, que foi uma surpresa poder fazer parte da Administração, podendo colaborar com meu conhecimento dentro e fora das águas”, comentou Daniel Dias. “A gente quer somar, ajudar. É Atibaia fazendo a diferença e pensando cada dia mais também na inclusão”.

Para o prefeito Emil Ono, a representatividade e a experiência de Daniel Dias será um diferencial à frente da Secretaria. “É uma referência no esporte, um exemplo de ser humano, pai, amigo e, tenho certeza, que fará um trabalho de extrema qualidade e importância na pasta, principalmente frente aos programas de inclusão. Seja bem-vindo, Daniel. Tenho certeza que o sucesso que você alcançou como esportista, irá alcançar também como gestor”, finalizou.

O vice-prefeito Fabiano de Lima agradeceu ao antigo secretário, Vanderlei Bocuzzi, o Deco, pela contribuição e disse que ele continuará ajudando no desenvolvimento do esporte em Atibaia. “Tenho certeza que a secretaria de Esportes está em boas mãos e gostaria de agradecer ao Deco, que fez um bom trabalho e vai estar junto com o Daniel para melhorar cada vez mais o esporte em nossa cidade”, afirmou Fabiano.