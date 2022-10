Daisy Cangussú, fundadora da Wapiya, participa como coautora de obra sobre o empreendedorismo feminino e recebe homenagem em Paris 

Empresária que escreveu um dos capítulos do livro “Quais de mim você procura” é condecorada na Divine Academie



A fundadora e diretora executiva da Wapiya Consultoria em Recursos Humanos, empresa situada na capital paulista, Daisy Cangussú, retorna ao Brasil após um grande evento na França.

Como autora participante da série de livros “Quais de mim você procura” que apresenta relatos de mulheres empreendedoras, a empresária participou do lançamento da obra, este mês, em Paris, a convite da organizadora da Katia Teixeira conhecida pela apresentação do programa de negócios Agora que são Elas.

Emocionada com o evento que aconteceu na capital francesa, em um espaço cheio de significado, o Museu do Louvre, Daisy afirmou o seguinte: “Comecei a empreender quando mal sabia o que isto significava. E diferentemente do que se pensa, não há nenhum glamour. São horas ininterruptas de trabalho, comprometimento e dedicação”, ressaltou. Sobre o convite para escrever um dos capítulos do livro, a empresária observou:

“Fui convidada para participar de uma coletânea que traz histórias de mulheres empreendedoras do mundo, estou ao lado de mulheres fantásticas e talentosas. Participar desta obra que traz a dimensão do empreendedorismo feminino no Brasil e no exterior é realizar um sonho e motivo de muita alegria e orgulho para mim”, concluiu.