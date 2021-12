Daiane dos Santos, Edu Guedes e outras personalidades participam do CAR Awards Brasil 2022

Com 8 categorias, o evento premia o setor automotivo

Criado em 2009 e um sucesso desde então, o CAR Awards Brasil 2022 é um dos eventos mais esperados e prestigiados do setor automotivo. Nessa edição, a premiação contou com a presença de grandes personalidades brasileiras e da área.

Daiane dos Santos ao lado de Luca Bassani, Publisher da Car Magazine Brasil



Pelo 3º ano consecutivo, o evento aconteceu na BSS Blindagens, a maior e mais premium blindadora do Brasil, com mais de 15 mil carros blindados nos últimos 14 anos. Oito categorias foram premiadas e todos os ganhadores escolhidos por uma equipe da CAR Magazine Brasil.

Chico Serra, da BSS, Luca Bassani, da CAR Magazine, e Ingo Hoffmann

A equipe da Car Magazine Brasil e Mariana Romero

O apresentador Edu Guedes e Leandro Rodrigues, representante da Porsche Brasil



Entre os vencedores da noite, estão as marcas Audi, Fiat, Peugeot, Porsche, Toyota e Volvo. “Eu estou muito contente com esta 12ª edição do CAR Awards, a 3ª em parceria com a BSS Blindagem. Foi um evento muito bacana com a presença de pessoas muito especiais.” Finaliza Luca Bassani, Publisher da Car Magazine Brasil.



Este ano a premiação contou com um novo parceiro, a cerveja Madalena, para abrilhantar ainda mais o coquetel.



Entre as personalidades que marcaram presença na premiação está a ex-atleta e hoje influenciadora esportiva e comentarista, Daiane dos Santos, o apresentador Edu Guedes e a lenda do Stock Car, Ingo Hoffmann.