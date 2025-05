Dado Castello Branco retorna à CASACOR SP 2025 com um espaço que celebra afetos e design brasileiro

Mais do que um refúgio, a morada passou a ser também um local de acolhimento, de bem-receber e de encontro, um espaço onde as boas histórias ganham vida. Com projetos que valorizam a integração entre ambientes e pessoas, o arquiteto Dado Castello Branco assina o espaço de 100m², “Living do Colecionador”, inspirado nessa proposta e que marca seu retorno à CASASCOR SP, agora realizada em novo endereço: o Parque da Água Branca.

Reunindo os principais elementos do design contemporâneo em diálogo com a arte, o ambiente é composto por hall de entrada, living e copa-bar. A curadoria inclui móveis, objetos e obras que reforçam os universos da música e da literatura, criando uma atmosfera intimista e propícia às relações interpessoais.

O conceito do ambiente celebra a arte e a identidade brasileira, ao mesmo tempo que promove conexões humanas por meio de uma experiência sensorial e afetiva. Para Dado, participar da edição deste ano da CASACOR reforça o papel da arquitetura como linguagem universal: “Voltar à CASACOR é reafirmar a força da arte, da arquitetura e do design brasileiro. É uma oportunidade de traduzir emoções em forma, promover encontros e celebrar tudo o que torna o morar uma experiência única”, afirma. O projeto coincide com seus 30 anos de carreira, marcados por trabalhos que equilibram clássico e contemporâneo, do Brasil ao exterior.

Entre os destaques estão peças como a cômoda de jacarandá ‘Luciana’ de Sergio Rodrigues; tecido de parede da Entreposto; sofá da +55 Design; além de mesas laterais, par de poltronas e mesa de centro assinadas pela ETEL. O espaço também conta com a poltrona Antiquário, mesa da coleção Arnaldo Danemberg, e mobiliário da Jequitibá – marca autoral do arquiteto Guilherme Castello Branco, recém-lançada em Pinheiros, São Paulo como a poltrona Kanga, assinada por Ricardo van Steen e a mesa DB, desenvolvida por David Bastos.

A curadoria artística foi um dos pilares do projeto, Dado selecionou obras de Slim Aarons e outros grandes nomes da fotografia. (Créditos: Fran Parente)

A ambientação se completa com itens de outros nomes renomados da arquitetura e do design brasileiros, como Be Paper, Zanatta, Phenicia, La Novità, CR Santos, Herança Cultural e Quaker, reforçando o protagonismo do mobiliário no cenário autoral nacional.

Na seleção artística, com olhar minucioso de Dado, estão obras fotográficas da Galeria Mario Cohen, com trabalhos de nomes como Bob Wolfenson e Slim Aarons, além de criações de Célia Euvaldo e Nazareno. Também compõem o espaço obras de Vik Muniz, Cristina Canale, Rodrigo Andrade, Marcos Chaves e Cássio Vasconcellos (Galeria Nara Roesler), Claudia Mielli (Galeria Eduardo Fernandes), além de Caio Reisewitz e Gabriela Machado (Galeria Luciana Brito), entre outros.

Projeto mistura clássicos do design brasileiro, como a cômoda “Luciana”, de Sergio Rodrigues, com peças contemporâneas. (Créditos: Fran Parente)

Sobre Dado Castello Branco

Conhecido por executar com maestria uma arquitetura elegante e detalhista, Dado Castello Branco revela um trabalho motivado por inspiração e criatividade. Ele mistura estilos sem perder sua identidade, apresentando soluções que, guardadas as diferenças, carregam em si sua assinatura. São anseios traduzidos em espaços que transmitem tranquilidade, bom gosto e elegância.

Formou-se em Arquitetura e Urbanismo, em 1993, pela Faculdade Belas Artes de São Paulo, com especialização na École Speciale d’Architecture, em Paris. Seus projetos, espalhados pela Filadélfia, Nova York, Aspen e por todo o Brasil, carregam uma mistura peculiar do traço clássico com referências contemporâneas na decoração de interiores.

CASACOR São Paulo 2025

Local: Parque da Água Branca

Período: 27 de maio a 3 de agosto de 2025

Mais informações: casacor.abril.com.br