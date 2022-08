Da Netflix aos aplicativos de música: Bruno Gadiol comemora sucesso em “Sintonia” e mais de 500 mil plays em “Anestesiado”

Canção está disponível em todos aplicativos e conta com clipe divertido repleto de amigos. Artista prepara o lançamento de seu primeiro álbum

Brilhando na tela da Netfix com a série “Sintonia”, Bruno Gadiol pode comemorar grande fase em sua carreira musical também. Com mais de 130 mil ouvintes somente no Spotify, seu último lançamento, “Anestesiado”, soma mais de 500 mil plays entre aplicativos de música e o clipe no Youtube.

Agora, o artista prepara o lançamento de seu primeiro álbum e promete grandes surpresas.

Composta pelo próprio cantor junto a Gabriela de Moura e DMAX, que também produziu a canção, “Anestesiado” é sobre a crise de ter passado por várias desilusões amorosas e se encontrar num lugar em que já não se sente nada por ninguém. A solução foi se anestesiar para não doer mais.

Com forte influência sonora do POP norte americano, o single ainda ganha clipe que transborda a atmosfera conturbada da letra. “Por acreditar que é um dos principais lugares onde as pessoas vão para se anestesiar, o clipe se passa numa festa jovem. Estão todos bebendo, fumando e dançando. Afogando qualquer sentimento no álcool”, conta Bruno que vive cenas quentes no vídeo.



E falando em festa, o que não pode faltar são amigos. Bem relacionado, o cantor, compositor e ator convidou nomes de peso para dividir esse momento com ele. São eles: Gabriel Rocha @laddynada, Yasmin Ali @yasyassine, Lucca @luccalucca, Luan Carvalho @luan_carvaalho, Vic Brow @victoriabrow, Gabriel Borsatto @gabrielborsatto, Kauê @kaueilha, Renan Kneipp @renankneipp, Matheus Basso @mathbasso, Cristina Rother @crisrother, Rafaela Gomes @rafaah_gomes e Vanessa Soares @ccherrybombb

Mas as novidades não param por aí. “ Planejo lançar meu primeiro álbum ainda em 2022 e engatar com os shows da era- que ainda é um segredo. Provavelmente, teremos também a próxima temporada de Sintonia, na Netflix e as gravações da próxima temporada de As Five, no Globoplay”, conta.

Bruno Gadiol iniciou sua carreira musical aos 15 anos, quando venceu um reality show infantil no programa TV Xuxa, exibido pela Rede Globo. Em 2016, o Brasil se surpreendeu novamente com seu talento ao chegar à semifinal do The Voice Brasil.

No ano seguinte, Gadiol se apresentou pela primeira vez como ator na novela ganhadora do Emmy Internacional, “Malhação – Viva a diferença”. Em 2018, Gadiol voltou a se dedicar à música lançando as canções ‘Seu Costume’ e ‘Me Amo’. Em 2019, o ator e cantor iniciou sua parceria com a HeadMedia/Universal Music lançando o single “Desculpa, Mas Eu Só Penso Em Você”.

Já em 2020, o artista apresentou seu primeiro EP “Relacionamento a b e r t o”, mostrando porque é a nova aposta na música Pop brasileira. Apesar de estar 100% focado na música, o artista ainda permanece com um pézinho na dramaturgia. Em 2021, Bruno Gadiol voltou às televisões ao participar da segunda temporada da série “Sintonia” na Netflix.