A Ilusão da Abundância: Histórias de Resiliência Feminina e Neocolonialismo

No contexto em que as discussões entre o Mercosul e a União Europeia se intensificam em torno de um acordo comercial, um premiado documentário traz à tona histórias de luta feminina contra mineradoras e empresas transnacionais, em defesa do meio ambiente e contra o neocolonialismo. Intitulado “A Ilusão da Abundância”, o filme é um projeto conjunto das jornalistas Erika González e Matthieu Lietaert, e será lançado durante a 7ª edição da Marcha das Margaridas, promovida pela Contag (Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura) em Brasília nos dias 15 e 16 de agosto.

Documentário Premiado Revela a Luta de Mulheres Contra Mineradoras e Devastação Ambiental

O documentário apresenta as histórias comoventes de três mulheres que enfrentam mineradoras em seus respectivos países – Peru, Honduras e Brasil. Entre as protagonistas, destaca-se a brasileira Carolina de Moura Campos, do Instituto Cordilheira, em Brumadinho (MG), área devastada pelo rompimento da barragem da Mina do Córrego do Feijão, da Vale, que causou a morte de 270 pessoas e poluiu o Rio Paraopeba. Além dela, Berta Cáceres, defensora ambiental assassinada em Honduras, e Máxima Acuña, que venceu uma batalha legal contra uma empresa transnacional no Peru, também têm suas histórias contadas.

A Ilusão da Abundância: Vozes Femininas Contra a Exploração

As narrativas dessas mulheres retratam os impactos devastadores das atividades das mineradoras, incluindo invasões, desmandos, violência ecológica e perda de vidas. As lutas delas ecoam a trajetória da líder campesina Margarida Maria Alves, cujo assassinato em 1983 desencadeou a criação da Marcha das Margaridas.

Documentário Impactante Revela Luta Feminina Contra Mineradoras e Neocolonialismo

O documentário lança luz sobre as desigualdades nas relações entre a América Latina e as nações desenvolvidas, uma temática que encontra paralelos nas atuais discussões entre a União Europeia e o Mercosul. A jornalista Erika González ressalta a doação de recursos naturais da América Latina em troca de pouco desenvolvimento real. Inspirado pelo livro “As Veias Abertas da América Latina”, o filme questiona por que a situação não mudou após mais de cinco séculos de colonização.

O lançamento internacional do documentário já foi reconhecido em diversos festivais e foi projetado em eventos cruciais para a defesa dos direitos humanos e ambientais, incluindo o Parlamento Europeu e conferências da ONU. Em uma turnê pela América Latina, a produção busca regulamentações que protejam os defensores do meio ambiente, que frequentemente são as primeiras vítimas das promessas vazias das empresas mineradoras.

Com uma hora de duração, “A Ilusão da Abundância” combina uma produção impecável com narrativa jornalística, oferecendo uma visão precisa e emocional da realidade do neocolonialismo e da luta feminina contra as injustiças perpetuadas pelas mineradoras. Em um momento em que os debates sobre comércio e direitos humanos estão em pauta, esse documentário se destaca como um chamado à ação e à reflexão sobre o futuro das relações entre continentes e os impactos ambientais e sociais da exploração econômica.