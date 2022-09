Curta-Metragem Cadim é selecionado para a 5ª Mostra Sesc de Cinema na categoria panorama infanto-juvenil

Trabalho foi realizado no curso de animação da Fala

Alunas do curso de Animação do Centro Universitário FAAP, Luiza Pugliesi Villaça, Laura Orefice Folkmann, Mariana Tartaroti Shishito, Fernanda Moreno e Luana Carlquist foram selecionadas para a V Mostra Sesc de Cinema na categoria Panorama Infanto-Juvenil, pelo curta-metragem Cadim.

O trabalho se passa em meio a terras áridas e destruídas, onde Seu Zé caminha carregando seu pássaro Chico em uma frágil gaiola. Pouco depois de se estabelecer em um terreno saudável, tiros vindos de fazendeiros obrigam o andarilho a fugir, sem perceber que o pássaro havia sumido. Seu Zé, então, deve continuar sua jornada e reencontrar Chico, de quem tanto sente falta.

Carlos Vicente (professor do curso de animação FAAP) , Mariana Tartaroti Shishito (Diretora de Animação), Laura Orefice Folkmann (Produtora Executiva), Luana Carlquist (Produção de Linha), Luiza Pugliesi Villaça (Diretora e Roteirista), Fernanda Moreno (Direção de Arte) e Stephanie Carolina Watanabe (Coordenadora do Curso de Animação)

Créditos: Rafayane Carvalho/FAAP

A inspiração inicial para a narrativa veio da música “Preciso me Encontrar” de Cartola. Leva em conta, também, o momento histórico que o país passa com a crescente onda de queimadas ilegais nas regiões do Cerrado e da Amazônia.

“Como artistas em início de carreira, é de extrema importância que nosso filme esteja rodando o mundo e que nosso trabalho seja visto e reconhecido. A seleção para a Mostra Sesc de Cinema é especial, pela importância do festival e pelo curta ser o único representando o estado de São Paulo, nos permitindo participar ao lado de grandes nomes como Paulo Accioly e Inês Peixoto”, diz Luiza Pugliesi, diretora da obra.



Laura Folkmann, produtora do curta, explica que a FAAP auxiliou em todo o processo de produção, desde o momento de pré-produção e roteirização, até a animação e pós-produção. “A FAAP nos ofereceu a base do conhecimento teórico e a orientação necessária para abordarmos o assunto com o devido cuidado de pesquisa. Além de incentivar a prolongar a vida do curta, nos mostrando a importância de participar de festivais.”

A Mostra Sesc de Cinema chega em sua quinta edição, cada vez mais consolidada no circuito de festivais de cinema do Brasil. Sua principal característica é incentivar a produção nacional independente que não chega ao circuito comercial de exibição, priorizando a seleção de realizadores brasileiros que abordem temas ligados à pluralidade cultural do país.

“Para a FAAP, é essencial direcionar os alunos ao caminho dos circuitos dos filmes desde suas primeiras experiências acadêmicas. É uma honra ver um filme universitário ao lado de grandes nomes e diretores da história da animação brasileira, como Otto Guerra. Aponta que estamos na direção certa e o quanto nossos alunos têm um caminho maravilhoso pela frente”, explica a coordenadora do curso de Animação, Stephanie Watanabe.



Para Letícia Midori Sato, professora do curso de animação, produtora, roteirista e animadora, os alunos devem ser estimulados a enxergar o que é produzido internamente como filmografia oficial. “Eles devem encarar suas produções como filmes e projetos a serem inscritos nas mostras e festivais, mesmo após o final do período acadêmico ou da disciplina.”

Nesta edição, a Mostra recebeu mais de 1.600 inscrições. Foram selecionadas 33 produções, sendo quatro longas, três médias e 26 curtas, que serão exibidos na mostra nacional on-line, que será realizada em outubro. E também em um circuito de um ano de exibição, na Mostra Estadual nas unidades do Sesc e instituições parceiras. As obras foram avaliadas por comissões estaduais formadas por profissionais do Sesc e especialistas convidados.