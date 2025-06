Curitiba ganha um dos clubes de pôquer mais modernos do país, o Live Poker Club que já será inaugurado com R$1 milhão em prêmios

Curitiba vai receber um marco no pôquer nacional: o Live Poker Club, que abre oficialmente suas portas para o público no dia 11 de junho, no Shopping Estação. Para começar em grande estilo, serão seis dias de programação intensa, com mais de R$1.000.000,00 em prêmios garantidos em torneios.

Com um investimento superior a R$5 milhões, a estrutura, uma das mais modernas do país, tem mais de 1.000 metros quadrados e 40 mesas dedicadas a torneios e cash games diários. O Live Poker Club foi projetado para entregar uma experiência completa aos apaixonados pelo esporte: conta com um moderno Sports Bar & Restaurante, TVs com transmissão de jogos e uma sala VIP para jogadores que buscam exclusividade e conforto.

“Reunimos o que há de mais moderno no mundo do pôquer, desde o controle de acesso que é digital e personalizado, ambiente totalmente monitorado por mais de 60 câmeras, embaralhador automático, transmissões em tempo real. A tecnologia está em todos os espaços para que nossos clientes possam viver a experiência de jogar em alto nível”, explica Luan Leonel – conhecido como Pseudo Fruto no poker, um dos sócios do Live Poker Club.

Com uma localização estratégica, o clube tem entrada pelo G5, setor verde do estacionamento do Shopping Estação, o que garante acesso fácil e comodidade. O estacionamento tem valores especiais para os jogadores.

“O Estação tem uma estrutura grandiosa e completa para receber todos os tipos de públicos. Essa novidade consolida o shopping como um grande centro de entretenimento na capital paranaense e temos certeza de que será um verdadeiro sucesso, atraindo ainda mais curitibanos e visitantes de todo o país”, comenta Rafael Fiedler, superintendente do Shopping Estação.

Uma semana histórica para o pôquer em Curitiba

A programação da semana de inauguração inclui torneios para todos os perfis de jogadores, desde freerolls até o Main Event com R$700.000 garantidos. Também fazem parte da agenda eventos temáticos, como o “Torneio dos Solteiros” e uma noite exclusiva dedicada a convidados, marcada pela estreia oficial do clube com R$100.000 garantidos no “Torneio de Lançamento”.

“Com uma agenda ambiciosa e uma infraestrutura de primeiro nível, o Live Poker Club chega para elevar o padrão do pôquer nacional e consolidar Curitiba como uma das capitais do esporte da mente no Brasil”, conclui Luan Leonel.

Destaques da programação:

10/06 – Torneio de Lançamento (evento exclusivo para convidados) – GTD R$100.000

11/06 – Torneio Start Up – GTD R$100.000

12/06 – Torneio dos Solteiros – GTD R$50.000

13/06 – Main Event – GTD R$700.000

14/06 – Last Chance – GTD R$100.000

15/06 – Papibet Freeroll – GTD R$25.000

Serviço

Live Poker Club

Série de inauguração de 10 a 15 de junho; dia 10/06 será evento fechado para convidados. A partir de 11/06, aberto ao público.

Shopping Estação – G5, Setor Verde

Av. Sete de Setembro, 2775 – Curitiba

Contato: +55 41 9102-5231