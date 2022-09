Cultura e oportunidade: Nilson Bonome fala da importância de investir em projetos voltados para o funk

Ex-ambulante, hoje pai e empresário comenta como o movimento do Funk pode combater o tráfico e a criminalidade

Cultura. Para o empresário Nilson Bonome essa seria a melhor definição quando o assunto é um dos ritmos mais populares do estado de São Paulo: o funk. Apesar de ainda existir muitos estereótipos e preconceitos em relação a esse movimento, o ex-ambulante acredita na força que o funk tem para manter os jovens longe da criminalidade.

Morador de São Caetano do Sul, Bonome já foi secretário de governo da prefeitura da cidade, e conta a forma curiosa que se aproximou da política. “Eu era vendedor ambulante e tive que ter contato direto com os políticos para poder efetivamente trabalhar sem ter que ficar correndo dos fiscais e da guarda municipal”, recorda.

Nilson Bonome relata que o maior desafio do seu trabalho é encontrar barreiras e burocracias quando o assunto é fazer o bem e declara que sua motivação diária e vocação, é servir. “Encontramos muitas pessoas com má vontade, que não vão além do básico quando o assunto é ajudar o próximo. Mas a melhor parte pra mim, a verdadeira recompensa, é ver as pessoas felizes e em´paz”, garante.

Recentemente, Nilson Bonome se aproximou mais do universo do funk e pode presenciar a quantidade de jovens que sonham em seguir uma carreira no segmento, em ser cantores, mcs ou até dançarinos. “Participei de algumas reuniões na LoveFunk, e vi muito jovem na expectativa de uma oportunidade de vida e de valorização. Por isso devemos dar mais atenção e oportunidades para ganharmos a guerra contra o tráfico e o crime”, alerta.

Nilson chamou atenção nas redes sociais em uma das visitas na produtora LoveFunk. Ao lado de Rato, grande nome do Funk, que tem mais de 250 mil seguidores em sua conta no instagram, Bonome simulou um duelo de boxe. “Só para ficar mais esperto”, brincou Rato, na legenda da publicação.