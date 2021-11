Musa do Botafogo, Cristina Mendonça comemora a volta do time à série ‘’A’’ de um jeito sensual

A modelo também fará uma tatuagem com um trecho do hino do clube em homenagem

Após vencer o Operário por 2 a 1, na última segunda-feira, (15), o time do Botafogo garantiu o acesso à Série A do Brasileirão em 2022 e a musa do time, Cristina Mendonça, celebrou a volta do time à elite do futebol nacional mostrando toda sua sensualidade.

Em um ensaio mega sensual, a musa mostrou todas as suas curvas e todo seu charme. Mas não vai parar por aí, ela promete um novo ensaio e uma tatuagem em homenagem ao time: “Farei um ensaio nua, com o corpo pintando. Será uma homenagem ao time por essa alegria para nós torcedores. Eu também vou registrar o amor pelo clube na pele com uma tatuagem que será um trecho da letra do hino. Já estou providenciando tudo isso”, confidenciou.

Mostrando que entende do assunto, Cristina relatou o que percebeu nesse renascimento do time: “O Botafogo deixou para trás um início de campeonato muito fraco quando ainda estava sob o comando de Chamusca, engrenando com o técnico Enderson Moreira. O time agora está de volta para o lugar de onde nunca deveria ter saído. Estou muito feliz. Nenhum botafoguense merece isso. Agora espero que o time conquiste o campeonato ano que vem. Queremos novas histórias tão lindas e importantes como já fizemos por muito tempo”, disse a modelo.

E a musa também está lamentando a saída de um dos principais jogadores do time: “O Rafael [Navarro] ajudou muito o Botafogo e fará muita falta para o clube. Eu desejo sorte para ele na sua nova trajetória”, o jogador está de malas prontas para deixar o Botafogo, em 2022, rumo aos Estados Unidos, onde acertou com o time Minnesota United para disputar a MLS.