Cristais Swarovski são destaque no look de mãe de Lexa em lançamento de CD na Cidade do Samba

Com muito brilho e samba no pé, Darlin Ferrattry animou e encantou a todos no local

A simpatia, elegância e alegria definitivamente passaram de mãe para filha no caso de Lexa e a genitora. Darlin Ferrattry é rainha da bateria da Império Serrano e participou neste sábado, 4, do lançamento do CD da Série Ouro do Carnaval 2022, na Cidade do Samba. O figurino cheio de cristais Swarovski brilhou de longe e deixou todos de queixo caído.

Darlin esbanjou simpatia e beleza ao se jogar no samba durante todo o evento



Com uma saia verde esvoaçante e um body cheio de cristais, Darlin encantou a todos. O figurino contou com 9500 strass de Swarovski nas cores prata e verde, o que fez com que a rainha brilhasse muito enquanto dançava com muito samba no pé.



Nas redes sociais, ela comentou sobre o evento, que faz parte do calendário de comemorações do Dia do Samba



“Noite de celebração para os cariocas e sambistas da cidade do Rio de Janeiro, Lançamento do CD dos sambas enredos de 2022”, escreveu Darlin nas redes sociais. Ela mostrou o look produzido pelo stylist Pedro Agah e recebeu muitos elogios.



A noite do lançamento do CD faz parte do calendário de comemorações ao Dia do Samba. Foi um momento que ficará na memória dos convidados e pra sempre na história do samba e do Carnaval brasileiro.