Crianças e adolescentes em situação de violência ganham espaço adequado para atendimento

Cidades paulistas recebem Ludotecas para assistência de vítimas de violência

Desenvolvidos para escuta e oitiva a crianças e adolescentes em situação de violência, as cidades de Franca e Osasco, em São Paulo, receberam, do Instituto Sabin, Ludotecas, que são espaços onde são distribuídos conteúdos e materiais pedagógicos como brinquedos, jogos, livros e recursos lúdicos, dentro de um ambiente seguro e com privacidade adequada.

Gabriel Cardoso, gerente-executivo do Instituto Sabin

Em Osasco, o espaço foi criado dentro do Centro de Apoio Psicossocial Infantil de Osasco, o Caps “Liliane Alves Dias”, resultado da parceria do Instituto com a Prefeitura Municipal de Osasco e a Secretaria de Saúde de Osasco.

A unidade de Franca foi instalada na Clínica de Psicologia, do Centro Universitário Municipal de Franca (UniFacef). No estado de São Paulo, já são 12 espaços Ludotecas. Em todo o Brasil, são 117 ambientes.

Espaços são desenvolvidos para escuta e oitiva a crianças e adolescentes em situação de violência

“Há 14 anos, quando lançamos o primeiro espaço Ludoteca, no Distrito Federal, tínhamos um contexto social diferente do atual. A sociedade mudou, mas, infelizmente, os números mostram que a violência contra crianças e adolescentes ainda é um problema social grave e urgente”, afirma o gerente-executivo do Instituto Sabin, Gabriel Cardoso.

O projeto criado em 2008 consiste em firmar parcerias pelo Brasil para a fundação de espaços onde são distribuídos conteúdos e materiais pedagógicos como brinquedos, jogos, livros e recursos lúdicos, dentro de um ambiente seguro com privacidade adequada para a escuta, oitiva ou acompanhamento terapêutico de crianças, adolescentes e famílias vítimas de violência.

“Nos últimos dois anos, a pandemia escancarou a exposição de crianças e adolescentes vítimas de abusos dentro de casa. É fundamental que organizações públicas e privadas se unam para colocar de pé projetos que proporcionem o ambiente adequado e também capacitação para os profissionais que trabalham no acolhimento das crianças”, pontua o executivo.

O gerente destaca ainda que, ao consolidar a entrega de mais uma Ludoteca, a instituição reafirma o compromisso assumido quando o projeto foi desenvolvido de dedicar ações estruturais planejadas para não somente acolher essas vítimas, mas também compreender os impactos que situações de violência podem causar na vida dessas pessoas. “O programa Ludoteca proporciona atendimento humanizado, digno e acolhedor orientado pelos princípios da Constituição Federal (1988), pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e pelas legislações protetivas em vigor. Além disso, aprimora a assistência dos profissionais da Administração Pública que atuam na rede de atenção à violência nas áreas de saúde, justiça, assistência social e segurança pública”, finaliza.