Criança não namora! Passeios Kids alerta pais sobre erotização infantil no Instagram

Plataforma de conteúdo voltada a famílias com filhos divulga postagem fazendo denúncia sobre beijo na boca infantil entre crianças de três anos e seguidores apoiam

Nesta quarta-feira (03), a Passeios Kids, plataforma que compartilha dicas de diversão para famílias com crianças, trouxe à tona um assunto importante em seu perfil no Instagram. Sob o imperativo “criança não namora!”, foi discutido o tema com base em uma postagem compartilhada pela empresa, onde havia alusão a uma aceitabilidade do namoro entre crianças, com uma imagem de um menino e uma menina beijando.

“(…) O primeiro beijinho na boca. Não sei se será amor de verão ou da vida toda, mas que pintou um clima pintou. (Atenção, conhecemos os pais da menina e está tudo certo)”, dizia a publicação.

Sob o imperativo “criança não namora!”, a plataforma discutiu o tema com base em uma postagem onde duas crianças se beijam

A Passeios Kids então declarou na legenda do post compartilhado: “CRIANÇA NÃO NAMORA! E não podemos normalizar uma situação como essa. O menino tem pouco mais de 3 anos, famílias. Escondemos o @ do perfil porque a intenção não é expor ninguém, mas sim abordar um assunto tão sério”.

E continuou: “Está difícil a vida, viu! É erotização, racismo, abuso, morte de crianças e por aí vai. Que Deus nos ajude!”.

A opinião foi apoiada por vários seguidores da plataforma, que deixaram suas considerações.

“Olá, tudo bem? Precisa expor o perfil para denunciarmos o abuso! Isso é uma exposição baixa por desejo de lacrar com a inocência dessas crianças! Isso é muito sério e precisamos denunciar o perfil desse post ao Instagram!!!”, disse uma seguidora.

Outros comentários também reforçaram o pensamento contrário ao namoro infantil: “Você falou tudo! Muito triste”, “Que absurdo!!!” e “Lamentável”, entre outros.

A Passeios Kids é uma plataforma de conteúdo que compartilha dicas de passeios, restaurantes, viagens, eventos, produtos e serviços em geral para famílias com crianças que moram e visitam São Paulo. A empresa também possui um ambiente online de vendas onde é possível adquirir ingressos com desconto para vários locais da capital e interior do estado, segundo afirma no site oficial.

A plataforma foi criada pela empresária Cá, mãe da Julia, de oito anos, e do Pedro, de um ano. Sua paixão pelos livros, passeios, natureza e viagens despertou a vontade de ter um blog onde pudesse compartilhar com outras famílias suas experiências e vivências com seus filhos. Pós-graduada em Desenvolvimento Infantil, ampliou seu olhar em relação à maternidade e à importância de estimular as crianças através de passeios e do convívio social.

A empresa também conta com Tatê, jornalista por profissão e blogueira por paixão. Mãe da Luiza de oito anos, sua grande inspiração, se apaixonou pelo tema quando começou a levar a filha em passeios, quando ela ainda tinha três anos.