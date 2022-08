Cresce no Brasil a procura de perfumes masculinos e fragrâncias amadeiradas são as preferidas entre os consumidores

Perfumes ficaram na segunda posição na lista de presentes do Dia dos Pais, atrás, apenas, das roupas, segundo CNDL

Que o homem esteja ficando com o passar do tempo mais vaidoso, já não é uma novidade, por isso mesmo o comércio de produtos cosméticos e estéticos para este público segue em franca ascensão.

Em 2022, por exemplo, a indústria da beleza aumentou 6,5% no primeiro trimestre, em relação ao mesmo período de 2021, segundo dados da Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (ABIHPEC). Destacam-se os segmentos de perfumaria, com alta de 8,9%, cosméticos (3,6%) e higiene pessoal (3,5%).

Gerente de Marketing e Comunicação de Fine Fragrance da Takasago Brasil, Carolina Celli

Em agosto, com o Dia dos Pais, essa procura aumenta, e segundo levantamento da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), os perfumes ficaram na segunda posição na lista de presentes, atrás, apenas, das roupas. Já segundo a GQ Brasil, com dados do Google, a busca por perfumes masculinos cresceu 3.900% na época da Black Friday 2021.

De acordo com a Takasago, uma das cinco maiores empresas de fragrâncias e aromas do mundo (com operação em 27 países, incluindo o Brasil), existem alguns “cheiros” favoritos entre os homens, apesar de não haver regras explícitas na construção de fragrâncias. Segundo a multinacional japonesa, o mercado se desenvolveu de maneira no qual estruturas florais, notas mais balsâmicas, adocicadas e frutadas sempre foram direcionados ao público feminino, enquanto as notas amadeiradas e aromáticas são mais associadas ao gosto masculino.

Ao longo dos anos, o mercado moldou como os três pilares olfativos masculinos: o fougére, que traz diversas variações na estrutura, podendo ser mais aromático, marine ou cítrico, o tradicional amadeirado e os ambarados, principalmente nos últimos anos, o que fica mais claro com o sucesso do ‘One Million’, da Paco Rabanne, no mercado brasileiro, que traz estruturas mais adocicadas, balsâmicas, fragrâncias amadeiradas, mas com notas de baunilha.

Perfume deixou de ser apenas um acessório para os homens (Foto: Freepik)

Para a gerente de Marketing e Comunicação de Fine Fragrance da Takasago Brasil, Carolina Celli, os perfumes vão muito além de um “cheiro bom”: fazem parte do estilo do homem. “Do empresário bem-arrumado ao aventureiro robusto, a fragrância é uma parte invisível do nosso estilo pessoal e tem um efeito poderoso na forma como as pessoas veem e lembram de você”.

Mais gastos

Segundo levantamento do Beauty Plan 2022, os consumidores estão mais abertos a procurarem marcas mais acessíveis para economizar: 59% demonstraram disposição para fazer a troca de produtos. Porém, em contrapartida, houve um aumento na expectativa do gasto mensal por pessoa em relação a 2021. Neste ano, o investimento deve ser em torno de R$ 51 a R$ 200 para mais de 60% da amostra.

O levantamento também aponta que, os locais favoritos para compras, no caso dos homens, são as farmácias lojas físicas (67%), seguido pelos sites especializados em produtos e cosméticos (54%). Na terceira posição ficam os supermercados (53%). Em quarto lugar, aparecem as lojas físicas especializadas (32%).