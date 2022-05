Craque Neto vai estrelar campanha da Magnum Construtora

Ex-jogador de futebol e apresentador de TV protagoniza campanha publicitária

O ex-jogador de futebol e apresentador do programa “Os Donos da Bola” da TV Band, José Ferreira Neto, mais conhecido como Craque Neto, esteve em Sorocaba no estado de São Paulo, última terça-feira (10), para gravar uma campanha publicitária para o empreendimento Le Parc Cancún da Magnum Construtora.

Além de comercial de TV e spot de rádio, Neto fez também fotos para campanha intitulada “Tá de brincadeira”, que é também o bordão do apresentador.

De acordo com o diretor comercial da Magnum Construtora, Carlos Eduardo Puerta Pirani, as negociações com Neto começaram há seis meses e resultaram na assinatura do contrato nesta semana. “Fizemos um contrato de seis meses com ele. Além da campanha, faremos também várias ações no bairro da Aparecidinha. Sua presença já está confirmada para o tradicional plantio de árvores frutíferas que a Magnum faz em todos os seus empreendimentos, com data ainda a ser programada”, anuncia.

Para Neto, a parceria com a Magnum Construtora vai além da campanha publicitária. “A Magnum desenvolveu um empreendimento acessível a todos, visando realizar o sonho das pessoas de adquirirem a casa própria e isso é muito significativo. A oportunidade de poder compartilhar com as pessoas esse sonho foi o que me motivou a fazer essa campanha e agradeço a Magnum por ter me escolhido”, elogiou.