Costa Cruzeiros  tem compromisso com turismo responsável e sustentável

Sob o conceito “The Good Power of Travel”, a empresa expressa uma nova filosofia de viagem, focada na criação de valor e no compromisso com a inovação responsável

A Costa Cruzeiros, marca italiana do Grupo Costa, empresa de cruzeiros líder na Europa, apresenta a 16ª edição do seu Relatório de Sustentabilidade, referente ao ano de 2021. Nele, a companhia destaca suas conquistas em termos de sustentabilidade e define objetivos e futuros compromissos para o crescimento sustentável na indústria de cruzeiros.

O relatório anuncia a nova estratégia de sustentabilidade da Costa Cruzeiros, focada em 4 áreas temáticas, 9 tópicos e 21 objetivos.



Mario Zanetti, Presidente da Costa Cruzeiros

Em linha com a Agenda 2030 dos ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) da ONU, e após uma cuidadosa análise dos compromissos ESG (Governança ambiental, social e corporativa), foram identificadas 4 prioridades principais, expressando a visão de futuro da empresa: avançar para a neutralidade climática; regenerar recursos; capacitar pessoas; e construir um ecossistema transformador.

“Esta é a décima sexta edição do nosso relatório de sustentabilidade, um número que atesta nosso compromisso consolidado e pioneiro com a sustentabilidade. O ano de 2021 foi marcado por uma profunda evolução da Costa. Trabalhamos para oferecer uma nova forma de viajar e um proposta de valor do produto, que encontra na sustentabilidade um ativo diferenciador”, diz Mario Zanetti, Presidente da Costa Cruzeiros.

Considerando a primeira área, neutralidade climática, a ambição da Costa Cruzeiros é introduzir uma nova geração de navios que possam operar com zero emissão de carbono até 2050. A empresa também está trabalhando para melhorar ainda mais a eficiência energética de sua frota existente e apoiar a inovação na infraestrutura portuária.

Costa Esmeralda, primeiro navio da Costa movido a GNL,

foto divulgação.

Em relação à regeneração de recursos e à preservação dos ecossistemas marinhos, a coleta seletiva e a reciclagem de 100% de materiais como plástico, papel, vidro e alumínio já são realizadas em todos os navios. Além disso, 90% das necessidades diárias de água são atendidas por meio da dessalinização da água do mar. Nos navios mais modernos da frota, este número chega a 100%.

A terceira área estratégica, focada na capacitação das pessoas, a Costa investe tanto nos hóspedes quanto nos colaboradores da companhia. O objetivo é conscientizar os hóspedes para que sejam viajantes cada vez mais responsáveis ​​nas suas escolhas, enquanto para os colaboradores o objetivo é promover um ambiente de trabalho justo e inclusivo e, assim, potencializar suas competências.

A última área estratégica para a construção de um ecossistema transformador diz respeito ao valor gerado nos territórios e comunidades que acolhem os navios da Costa. Somente em 2021, com navios operando apenas no Mediterrâneo por um período reduzido do ano, os navios da Costa visitaram 31 portos, com 17 itinerários diferentes, movimentando um ecossistema que inclui cerca de 16.000 fornecedores.

Costa Toscana, movido a GNL – Gás Natural Liquefeito, foto divulgação.

Desde a sua criação em 2014, a Costa Crociere Foundation já realizou um total de 31 projetos ambientais e sociais, beneficiando mais de 125.000 pessoas de mais de 130 nacionalidades diferentes. A Fundação Costa Crociere também publicou recentemente seu relatório anual, disponível no site. https://www.costacrocierefoundation.com/