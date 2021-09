Após mais de 1 ano de pandemia, corrida de montanha retoma eventos outdoor no Brasil

O evento aconteceu no último fim de semana de setembro e reuniu mais de 2 mil pessoas

A primeira edição da corrida de montanha Mons Ultra Trail deu início a retomada oficial de eventos outdoor no Brasil. O evento aconteceu em Nova Trento-SC e começou na sexta-feira, 24, tendo terminado no sábado, 25. A corrida contou com a participação de mais de duas mil pessoas, que se dedicaram por meses para competição.



O Mons Ultra Trail reuniu 500 corredores, que percorreram distâncias de 104 km, 85 km, 55 km, 25 km e 12 km, entre eles alguns dos principais nomes do trail running nacional. Eles tiveram que encarar algumas das trilhas mais técnicas da região, como a do Monte Barão de Charlach (1.148m de altitude), Monte Lima (1.090m), Monte Bela Vista (850m) e Morro da Cruz, com 525m acima do nível do mar.

O prefeito Tiago Dalsasso ajudou como staff da prova (Foto: Alexandre Koda/Comunicação)



Os corredores contaram com a ajuda de moradores da cidade, que foram contratados para atuar como apoio. Quem também ajudou foi o prefeito Tiago Dalsasso. “Sempre digo que temos que dar o exemplo. Então, eu, junto com a equipe da Prefeitura, vim dar uma força”, disse ele.

Celio e Leticia foram os grandes vencedores (Foto: Alexandre Koda/Koda Comunicação)



Um dos participantes, Célio Augusto Rosa, completou os 104 km de percurso em 13h01min18 e afirmou não ter sido fácil. “Foi uma das corridas mais duras que já fiz na vida, com vários tipos de terreno e cheia de subidas e descidas. No meio da prova começou a doer tudo, pensei em desistir, mas me hidratei, me alimentei e graças a Deus deu tudo certo”, ressalta o corredor.

O evento Mons Ultra Trail é qualificatório para o Ultra-Trail du Mont-Blanc, ultramaratona de montanha



Os campeões dos 104 km da Mons Ultra Trail ergueram uma taça transitória que ficará exposta na sede da organização com os nomes dos campeões gravados na base. Os cinco primeiros colocados de todas as distâncias ganharam um troféu, além de premiações em dinheiro. O evento contou mais de R$20 mil em premiação.



“A prova foi um sucesso pelo que conversamos com os atletas. Sabemos que precisamos fazer algumas melhoras para a próxima edição, mas o saldo é bem positivo”, avalia Danilo Pinheiro, idealizador do evento. A equipe do Mons Ultra Trail contou que a presença dos corredores e acompanhantes ajudaram até na economia local. A taxa de ocupação dos hotéis e pousadas ficou em 100% e até cidades vizinhas, como Brusque e São João Batista, hospedaram alguns corredores.