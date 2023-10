Coordenador-geral do Sindjus DF, Costa Neto, participa da posse de Barroso na Suprema Corte

Novo presidente do Supremo Tribunal Federal assumiu com mandato de dois anos

O novo presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, assumiu o cargo e contou com a presença de representantes do Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário e do Ministério Público da União (SINDJUS-DF).

Costa Neto, coordenador-geral do Sindjus, o vice-presidente do STF, Edson Fachin e a desembargadora do TJ PR, Rosana Girardi Fachin



A cerimônia foi realizada em Brasília (DF), na última quinta-feira (28). O coordenador-geral do SINDJUS-DF, Costa Neto, esteve presente no evento acompanhado também do assessor da diretoria do Sindicato , Eduardo Lima.

Costa Neto, coordenador-geral do Sindjus, desembargador Cruz Macedo, e o diretor Jurídico (SINDJUS), Igor Mariano. Assessor da diretoria do Sindjus, Eduardo Lima, e o presidente do STF, Luís Roberto Barroso



Barroso permanecerá à frente da Corte até 2025. O ministro assumiu o posto para substituir Rosa Weber, que se aposenta compulsoriamente nesta segunda-feira (02), ao completar 75 anos.