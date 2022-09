Contra padrões estéticos evento da empresária Ju Ferraz busca promover bem estar e auto aceitação

Em parceria com a executiva Carol Veras, encontro acontece dia 8 de outubro, em São Paulo, e recebe convidadas especiais



“O que significa ter um corpo bonito?”, questiona a empresária e influenciadora digital Ju Ferraz, uma das maiores referências em negócios do Brasil, e atualmente sócia e diretora da Holding Clube, grupo de empresas focado em marketing de experiências.

Na busca por ampliar a discussão e dar suporte a temas como autoestima e amor próprio, Ju apresenta, em parceria com a executiva Carol Veras, o B.O.D.Y., primeiro projeto proprietário para debater sobre o tema ainda pouco explorado.

Ju Ferraz promove seu primeiro evento proprietário

A sigla B.O.D.Y. representa o termo Body Open Define You, que valoriza a diversidade dos corpos em sua singularidade de acordo com as variedades de cor de pele, gênero, cicatrizes e formatos, potencializando a essência individual.

“O evento chega para dar voz ao potencial que já existe em nós. No corpo e na alma, com nossas verdades, qualidades e dificuldades. Será uma manhã para falar de autocuidado, auto amor, auto estima, liberdade financeira e muito mais”, destaca Ju Ferraz.

A expectativa é reunir mais de 300 pessoas no evento e a experiência contará com conteúdo e painéis ministrados por um squad de mulheres inspiradoras. Entre as confirmações estão as jornalistas Daiana Garbin, Mauren Motta e Silvia Ruiz, a cantora Preta Gil, as empresárias Monique Evelle, Ana Isabel Carvalho Pinto, além das influenciadoras Letticia Munniz, Ju de Paulla, Angélica Silva e Mayara Russi.

A manhã também contará com experiências de marcas patrocinadoras de diferentes segmentos, como Freixenet, Mary Kay, Bela Brand, OQV, Brizza, Magnum, Jogê, além do apoio de Coca Sem Açúcar, Schweppes, Le Lis Casa, Bolo da Madre, Kopenhagen e Pipoca do Johnny. A ocasião terá, ainda, workshops e experiências diversas para o público.

O encontro acontecerá no LABOF, espaço moderno estabelecido na Vila Mariana, e os ingressos podem ser adquiridos na plataforma VamoApp no valor de R159,00.

Parte do lucro será revertida para a instituição Desvelando Oris, idealizada pela da Dra. Juliana Souza, com foco em autoconhecimento para mulheres em vulnerabilidade social. Todas as informações sobre a programação completa do evento, que conta com seis horas de duração, serão divulgadas no perfil oficial do projeto no Instagram, por meio do @eventobody.