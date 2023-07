“Contos Curtos”: Amora Livros oferece seu primeiro curso de escrita direcionado para mulheres

O curso será ministrado pela escritora Socorro Acioli, que além de ser autora de “A cabeça do Santo”, é também doutora em Estudos de Literatura pela Universidade Federal Fluminense.

Livros escritos por mulheres, para pessoas que buscam um mundo mais equilibrado, com narrativas diversas e inclusivas. Essa é a proposta da Amora Livros, clube de assinatura que traz uma curadoria especial de literatura contemporânea produzida por mulheres no Brasil e no mundo. Agora, a Amora acaba de lançar também seu primeiro curso, o “Contos Curtos”, com a escritora Socorro Acioli, autora do romance “A cabeça do santo”.

Socorro é doutora em Estudos de Literatura pela Universidade Federal Fluminense e uma grande autora, com dezenas de livros publicados, entre romances, edições estrangeiras, biografias e literatura infantil. A escritora foi vencedora do Prêmio Jabuti 2013, na categoria “infantil”, com a obra “Ela tem olhos de céu”, e traz no currículo uma oficina ministrada por Gabriel Garcia Márquez.

O curso “Contos Curtos” é direcionado para todas as mulheres interessadas em aprender como escrever contos curtos, tendo experiência prévia na escrita ou não. As aulas serão teóricas, e ao final de cada encontro haverá espaço para interação. Serão 4 encontros online e ao vivo, via Zoom, com duração de 2 horas cada. O curso será realizado nos dias 17, 19, 24 e 26 de julho, das 19h às 21h.

Ao final do curso, as participantes poderão enviar um conto para concorrer ao projeto “Pé de Amora”, da Amora Livros, que tem como objetivo selecionar contos inéditos de escritoras pouco conhecidas que estejam iniciando sua trajetória na ficção. O texto escolhido receberá orientação da escritora, será publicado e enviado na caixinha da Amora, junto com o livro do mês.

As vagas para participar do curso “Contos Curtos” são limitadas, e assinantes da Amora Livros têm 10% de desconto na inscrição. O investimento é de R$ 420, que pode ser parcelado em até 10x no cartão de crédito. Para saber mais detalhes sobre o curso e realizar sua inscrição, acesse aqui.