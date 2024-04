Contagem regressiva: falta menos de um mês para o Festival Micarê Brasília 2024

Nos dias 3 e 4 de maio, a Arena BRB Mané Garrincha se transformará em um verdadeiro paraíso da música baiana. Nomes como Bell Marques, Durval Lelys, Timbalada e Xanddy Harmonia prometem agitar a multidão no Festival Micarê Brasília 2024. A contagem regressiva já começou, já que falta menos de um mês para o evento tão aguardado pelos brasilienses e por mais de 5 mil turistas de fora da capital. Todos esperam ansiosos por apresentações também de Tomate, Tuca Fernandes e Rafa & Pipo.

Festival Micarê 2023

Nesta quinta-feira, 11 de abril, haverá virada de lote e os foliões têm que correr, pois os últimos ingressos já estão sendo vendidos. Para sexta-feira, os valores estão a partir de R$150 para Atrás do Trio e Camarote a R$ 230, já no sábado o setor Atrás do Trio meia está a partir de R$ 180 e Camarote a R$ 270. Para os mais animados, o Passaporte oferece dois abadás, um ecocopo e acesso aos dois dias de folia, a partir de R$240 para Atrás do Trio e R$ 390 para a Camarote. Todos os valores referentes à meia entrada.

Festival Micarê 2023

Crédito: Shake It

Entrando no clima do sextou, esse ano o evento ocorrerá na sexta e no sábado deixando o folião com o domingo livre para descansar. E mais: Bell Marques, com mais de 40 anos de carreira, se apresentará no festival durante os dois dias, motivo a mais de alegria para os fãs do artista.

A realização do evento é das produtoras Verri & Verri, U Piano Entretenimento, Medley Produções, GT10 Produções e Backstage Brasil. Para quem não tiver carteirinha, também é possível comprar a meia-entrada com a doação de 1kg de alimento não perecível, contribuindo para ajudar crianças e adolescentes com câncer assistidos pela Abrace.

Serviço:

Festival Micarê Brasília 2024

Local: Arena BRB Mané Garrincha

Data: 3 de maio a partir das 18h e 4 de maio a partir das 17h

Classificação: 16 anos. Menores de 16 anos acompanhados pelos pais ou responsável legal

Ingressos, setores, mapa do evento e condições de compra: site oficial e Ingresse

Mais informações: (61) 99881-7475 e @festivalmicare

Programação:

Sexta-feira, 03 de maio:

Bell Marques

Tomate

Timbalada

Tuca Fernandes

Sábado, 04 de maio:

Bell Marques

Durval Lelys

Rafa & Pipo

Xanddy Harmonia