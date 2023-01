Consultora de carreira Karine Camuci comenta a busca de profissionais pela flexibilidade ao buscarem vagas

Possibilidade de trabalhar de maneira remota ou híbrida é uma das prioridades de quem deseja a recolocação profisisonal_

Trabalhar de maneira flexível tem sido um dos requisitos exigidos por profissionais qualificados em busca de recolocação no mercado de trabalho. É o que aponta o Guia Salarial 2023, da empresa de recrutamento Robert Half. Segundo o estudo, na hora de procurar por uma vaga de emprego, 43% dos candidatos afirmam que o modelo de trabalho é o mais importante.

No entanto, há uma divergência nas expectativas de algumas empresas e colaboradores em relação ao assunto. Mesmo 75% dos líderes afirmando que a flexibilidade pesa no momento de atrair talentos, e 67% alegando que modelos de trabalho com atuação remota ajudam na retenção, a pesquisa mostra que, dentre eles, 33% mantêm o regime integralmente presencial, ao passo que apenas 10% adotam o modelo 100% remoto.

“Durante a pandemia, profissionais de diversos segmentos tiveram a experiência de trabalhar remotamente ou em regime híbrido. E essa vivência, hoje, tem pesado no cenário da recolocação no mercado de trabalho. É possível dizer que, sobretudo os mais qualificados, agora estão considerando não apenas o salário e os benefícios oferecidos, mas principalmente se o modelo de trabalho atende à necessidade por flexibilidade”, aponta a consultora de carreiras e headhunter Karine Camuci, fundadora da consultoria especializada em recolocação profissional Você Empregad.

“As empresas que estão exigindo disponibilidade presencial estão sofrendo para preencher as vagas em aberto ou reterem os seus contratados”, completa. Os dados comprovam a análise da especialista. De acordo com o levantamento da Robert Half, 42% das companhias que retornaram ao 100% presencial têm perdido talentos. Do ponto de vista dos profissionais, 39% afirmam que vão buscar outra oportunidade se não tiverem flexibilidade no emprego atual.

Com carreira desenvolvida na área de logística em empresas multinacionais, a consultora de supply chain Célia Innocente, que recentemente passou por um processo de recolocação profissional, menciona dois motivos que a levaram a preferir o modelo híbrido. “Optei pelo modelo híbrido pela importante redução de custos de deslocamento no meu orçamento, e também pela oportunidade de trabalhar em projetos globais do meu escritório, na minha casa”, pontua.

De acordo com Karine Camuci, independente do modelo adotado, as empresas precisam estar atentas a elementos mais importantes. “Atualmente, fala-se muito em centralidade no cliente, mas ainda pouco sobre ‘funcionário no centro’. Apenas um comparativo: as empresas forçariam os seus clientes a retornarem ao atendimento exclusivamente presencial? Por que algumas, então, desejam fazê-lo com os colaboradores? Penso que a expectativa de voltar ao presencial não deve se sobrepor à capacidade de planejar bem metas e mensurar ainda melhor os resultados, independente do modelo adotado”, finaliza Karine Camuci.

