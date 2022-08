Conhecida como ‘guru dos bumbuns’, brasileira afirma a tabloide britânico das Kardashians

Segundo a ‘guru’, os famosos traseiros com enxertos de gordura e implantes que custam ao todo US $ 80.000

Ao longo dos anos, Kim Kardashian enfrentou rumores de tudo, desde o seguro de seu amado bumbum por US$ 21 milhões (não confirmado) até a obtenção de implantes nos glúteos (firmemente negado). Em entrevista ao The Sun, a terapeuta holística brasileira. Também conhecida como “guru do bumbum”, Vanessa Paula, 38, deu sua opinião sobre as figuras das irmãs Kardashian-Jenner – em um bate-papo exclusivo. Veja abaixo suas análises.

Kim Kardashian: US$ 24.200

“Parece que Kim tem implantes de silicone (que custam até US$ 15.000 e devem ser substituídos a cada 10 anos).

“Recentemente, ela apareceu com um bumbum menor, mas acho que ela tinha implantes anteriormente.

“Não consigo ver nenhuma definição da musculatura, mas parece que há aplicações de gordura corporal também. Algo como lipoescultura (custa até US$ 9.200).”

Kourtney Kardashian: US$ 12.000

“A bunda de Kourtney , de 43 anos, parece mais natural que a de suas irmãs.

“Mas acredito que ela deve ter feito um enxerto de gordura para dar um pouco mais de volume (que custa até US$ 12.000).”

Khloé Kardashian: $ 27.000

“ Khloe , 38, tem celulite visível, então acredito que ela deve ter optado por enxerto de gordura (US$ 12.000) e uma prótese de silicone (US$ 15.000) também.

“Normalmente, quando a gordura é aplicada no bumbum, a aparência e a quantidade de celulite aumentam.

“E nas fotos que vi dela, a celulite apareceu muito bem.”

Kendall Jenner: $ 15.000

“O bumbum de Kendall , de 26 anos, parece mais natural, mas em algumas fotos parece que há implantes de silicone (custo US$ 15.000).

“Se for o caso, o procedimento é sutil, com aspecto natural.”

Kylie Jenner: US$ 2.500

“Acredito que Kylie , de 25 anos, também fez um trabalho cosmético no bumbum. No entanto, sua pele parece mais lisa, não notei celulite nas fotos.

“Ela pode ter feito o método do plasma sanguíneo, que está na moda e tem bons resultados (custou US$ 2.500).

“Envolve a retirada do próprio sangue do paciente, transformando-o em plasma e reinjetando-o nas nádegas do paciente.”

Vanessa é terapeuta holística, massoterapeuta e criadora do “Bumbum Brasil 180º”, método que aumenta e define o bumbum de forma natural e sem agulhas.