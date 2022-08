Conheça Verk, artista que chamou atenção de KVSH e da STMPD Records

Lucas se uniu ao astro nacional KVSH para levar uma nova roupagem à track que abraça uma geração inteira.

Lucas Anhaia é o nome por trás do projeto Verk, destaque de 2022 como um dos talentos mais promissores na cena eletrônica brasileira. Com uma sonoridade voltada para o Tech House europeu e UK House, o artista traz a sua própria visão para o Tech House moderno com grooves viciantes. Ele já chamou a atenção de consagrados ícones da música eletrônica mundial, como Martin Garrix, Dimitri Vegas & Like Mike, Don Diablo, Lucas & Steve, KVSH e muito mais.

Verk fez sua estreia na aclamada STMPD Records, gravadora de Martin Garrix, com uma releitura de “1, 2 Step”, um dos hinos do R&B dos anos 2000 de Ciara e Missy Elliot. Lucas se uniu ao astro nacional KVSH para levar uma nova roupagem à track que abraça uma geração inteira.

A sinergia com o mineiro para a produção foi instantânea, conta verk: “Eu e o KVSH nos conhecemos na comunidade de produção musical da Lemon Drops, da qual ele é o dono. Lá ele entrou em contato comigo com a ideia de fazermos o remix de ‘1, 2 Step’. Quando mandei para ele a primeira versão, foi match instantâneo: ele pirou na produção e contribuiu para a música se tornar um hit mundial”.

A collab dos DJs tem recebido apoio internacional, com suporte de Martin Garrix e marcando presença na maior celebração de música eletrônica mundial, no festival Tomorrowland, no palco da STMPD Records na sexta-feira do terceiro final de semana do evento. Dá só uma olhada na vibe:

“Ver minha música tocando no Tomorrowland e sendo tocada pelo Martin Garrix foram duas sensações indescritíveis. Acredito que seja o sonho de qualquer artista em ascensão. Com certeza são momentos que irei guardar para toda vida”, descreve verk.

E as novidades de Lucas para 2022 estão longe de acabar, com lançamentos programados até o fim do ano em grandes gravadoras e collabs com artistas como FTampa e The Fish House! Aproveite para curtir um pouco da nostalgia dos anos 2000 com uma pegada mais atualizada do Tech House: ouça já o remix do DJ e produtor de “1, 2 Step” de fique de olho nas redes sociais de verk (@verkmusic) para as novidades do artista.