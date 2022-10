Conheça Storm: o hacker brasileiro que invadiu o sistema da NASA

Para ele, processo educacional o é essencial para evitar que dados sejam invadidos



Wanderley de Abreu Jr ficou popularmente conhecido como Storm, após invadir o sistema da NASA (SIGLA), na década de 1990. O engenheiro mecatrônico tinha apens 19 anos quando invadiu o sistema da agência espacial.

Ele conta que a proximidade com a tecnologia vem de casa. Desde muito jovem conviveu com o meio digital, uma paixão que herdou do seu pai que era engenheiro militar.

Para ele, muito mais do que utilizar antivírus, é necessário saber quais são os golpes que estão sendo aplicados no momento

Storm explica que que na época, ele descobriu um sistema utilizado por diversas agências americanas, incluindo a NASA. Por esta razão, a invasão ao sistema foi possível. Posteriormente, as autoridades da agência especial ligaram para a família, afirmando terem identificado a invasão. Entretanto, uma proposta foi estabelecida: Wanderley apontaria as fragilidades o sistema e as falhas de segurança, e então poderia aprender mais sobre o moderno laboratório de informática.

Atualmente, Wanderley Jr é considerado uma autoridade no meio digital. Ele aponta que para estar seguro no segmento é preciso “ter educação”, principalmente quando o assunto é cartão de crédito e compras online. “Os sistemas digitais são frágeis porque são construídos por seres humanos”, alertou.

Storm também é fundador do Storm Group e Matchbet BR, uma empresa de jogos e investimentos.