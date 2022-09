Conheça os Top3 em Celebridades e Fandoms do Brasil

Prêmio iBest anuncia os melhores do Brasil segundo votação popular e de especialistas

Através dos perfis nas redes sociais das maiores celebridades do Brasil seus fãs conseguem interagir e se aproximar cada vez mais do dia a dia dessas personalidades, inclusive criando grupos com interesses comuns em torno destas.

iBest anuncia os três melhores do Brasil em Celebridades e Fofocas

Em paralelo, os canais de fofoca crescem alimentando a curiosidade e interesse da população nestes novos ícones.

Após sete meses de análise e grande competição, o iBest anuncia os três melhores do Brasil em Celebridades e Fofocas, Fandom Brasil e Fandom de Música, de acordo com votação popular e de especialistas.



Diva Depressão

Celebridades e Fofocas

Top3 Popular – Diva Depressão, Gina Indelicada, Virou Festa

Top3 Academia – Gina Indelicada, GShow, Hugo Gloss

Gina Indelicada

Fandom Brasil

Top3 Popular – Cactos da Juliette, Corujas do Felipe Neto, Gusttavetes do Gusttavo Lima

Top3 Academia – Anitters, Cactos da Juliette, Corujas do Felipe Neto

Virou Festa

Fandom de Música

Top3 Popular – Cactos da Juliette, Gusttavetes do Gusttavo Lima, Simoneses da Simone Mendes

Top3 Academia – Anitters, Cactos da Juliette, Zamuris