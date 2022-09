Conheça os Top 3 Influenciadores do Linkedin no Brasil

iBest anuncia os melhores do Brasil segundo votação popular e de especialistas

Os influenciadores de negócios dão dicas, orientações profissionais e até mesmo conselhos para a vida pessoal através do Linkedin.

Os mais importantes desta turma são expoentes no mercado de palestras e de venda de conteúdo especializado, sendo uma inspiração e fonte de informação para um grande número de brasileiros.

Mario Sergio Cortella

Depois de uma análise de sete meses e grande competição, o iBest anunciao os três melhores Influenciadores do Linkedin do Brasil em de acordo com votação popular e de especialistas.

Top3 Popular

Camila Farani

Mario Sergio Cortella

Ricardo Amorim

Top3 Academia

Luiza Trajano

Mario Sergio Cortella

Ricardo Amorim

Ricardo Amorim

Para Marcos Wettreich, CEO do iBest, o prêmio tem a função de um certificador, destacando aqueles que se sobressaem como os melhores entre os maiores do Brasil.



Camila Farani

“Ancoramos a definição do grupo de finalistas a métricas de engajamento e alcance, e os Top3 iBest são aqueles que tem conseguiram se eleger entre os gigantes” aponta Wettreich, e complementa:

Luiza Trajano

“O Brasil se destaca mundialmente na relevância digital que nossos influenciadores possuem, confirmada a partir da análise de suas métricas. Podemos afirmar que os vencedores do iBest fazem parte de uma seleta lista dos influenciadores mais relevantes em todo o mundo”.

Marcos Wettreich, CEO do iBest