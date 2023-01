Conheça os benefícios da abobrinha e saiba como plantar em sua horta

A especialista Amanda Inoue da ISLA Sementes traz várias informações para quem gosta de plantar e também se preocupa com a alimentação

Da mesma família das abóboras, pepinos e da melancia, a abobrinha é uma hortaliça de baixo índice calórico, rica em nutrientes, fibras e vitaminas benéficas ao bom funcionamento do nosso organismo e da nossa saúde. Além disso, é um alimento que pode ser consumido de forma integral, possibilitando aproveitamento total para diversas receitas.

Amanda Inoue, coordenadora de pesquisa e produção de sementes na ISLA Sementes

A presença de fibras traz a sensação de saciedade e, vale lembrar, a abobrinha possui poucas calorias.

Na culinária, a abobrinha pode ser consumida de várias formas: cozida, assada, grelhada, como base de caldos, crua em salada e até como ingrediente substituto de massa, por exemplo lasanha, ou mesmo ser fatiada em forma de espaguete.

Facilmente encontrada em supermercados, feiras e hortifrutis, também é um tipo de legume que pode ser cultivado sem muitos problemas em sua horta caseira.

Quer aprender como plantar? Confira as dicas abaixo.

Como plantar

O plantio é feito via semente, podendo ser de forma direta no local definitivo, ou ainda, pode-se produzir as mudas para posteriormente transplantá-las. O solo deve estar bem preparado, ou se for cultivá-la em vasos, utilizar substrato de boa qualidade, com características de boa drenagem. É recomendado que o local utilizado para receber a abobrinha receba bastante luminosidade.

O tempo de colheita varia de acordo com o tipo de abobrinha, clima e manejos realizados. Em média, começa a produção entre 45 a 80 dias após o plantio.

Cuidados especiais

Por ser um tipo de planta rústica, a abobrinha possui pouca necessidade de manutenções. Como é uma planta produzida anualmente, tem um melhor desenvolvimento nas épocas quentes do ano, devendo-se evitar seu cultivo em períodos de baixas temperaturas.

Como acabar com as pragas que surgirem na plantação?

As pragas causam problemas em qualquer tipo de plantação, é importante monitorar constantemente a pressão de pragas na lavoura.

Caso atinja o nível de controle, ou seja, quantidade de praga que possa vir a prejudicar o desenvolvimento das plantas, deve-se fazer uso de inseticidas recomendados de acordo com a praga alvo que está incidindo na área. Estes inseticidas podem ser de fonte biológica ou química. Existem também diversas receitas caseiras e naturais que, dependendo do nível de infestação, podem solucionar o problema.

Outra dica de controle é impedir que a praga chegue até a plantação, por meio da instalação de armadilhas entomológicas, ou cultivo protegido, no qual existe um impedimento físico através das telas anti afídeo. O plantio de outras plantas que possuem ação repelente e que sejam atrativas de inimigos naturais, também é uma forma interessante de se manter um melhor equilíbrio do ambiente e consequentemente redução da ocorrência de pragas.

Tipos de abobrinhas

Atualmente, em média, a ISLA Sementes, uma das maiores empresas de sementes do Brasil, oferece mais de 15 variedades do legume, sendo de formatos, tamanhos, cores e sabores diferentes. O portfólio possui abobrinhas de características mais comuns como a Bréscia, de Tronco Caserta, Gringo e Paloma, e um pouco mais claras como, Tróia e de Tronco Branca. Além disso, também disponibiliza abobrinhas cilíndricas de coloração amarela (Luna), verde escura (Pádua), formato arredondado clara (Gioconda), escura (Tortuga), oblongas (Macarrão Vegano e Bavette) e até mesmo tipo escalope (Suspiro).

Fonte: Amanda Inoue, coordenadora de pesquisa e produção de sementes na ISLA Sementes