Conheça o Zekond, aplicativo que valoriza a liberdade de expressão e ainda monetiza as suas histórias

Empresa americana, anuncia para o dia 08 de setembro, o lançamento do aplicativo que monetiza conteúdo de forma mais orgânica e igualitária

O Lançamento do aplicativo Zekond acontece simultaneamente em 127 países, em mais de 27 idiomas. A plataforma idealizada pelo executivo e escritor Tonny Roberts é o melhor lugar para expandir o seu negócio, qualquer pessoa pode ganhar dinheiro convidando amigos e familiares para a Zekond. Não importa se você é grande ou pequeno, a monetização acontece à medida que você tiver mais frequência e um conteúdo interessante.

Um aplicativo democrático

Com a visão de ser um aplicativo democrático, o Zekond honra e respeita a liberdade de pensamento. Segundo Roberts, “nossa missão é conectar pessoas em um local onde possam expressar abertamente seus pontos de vista sem serem censurados, silenciados ou desativados. O Zekond é um lugar seguro para a prática da democracia. Uma plataforma que gera oportunidade igual para monetização de suas histórias”, destaca.

A Zekond é ideal para influenciadores, pessoas que se destacam nas mídias digitais como cantores, atores, humoristas e até para políticos e igrejas. O App conta com Lives em tempo real, fotos, stories, compartilhamento de momentos especiais, lugar para publicar seus projetos. O diferencial é que pelo aplicativo é possível receber e enviar dinheiro em tempo real.

Tonny é escritor e autor do livro Walking By Faith (Andando pela fé)



O aplicativo oferece pacotes de incentivos para influenciadores e crédito para os primeiros 3.000 seguidores. Também, monetiza com crédito publicitário para cada seguidores adicionais. O Zekond inicialmente terá planos de recompensas onde os ganhos serão proporcionais ao número de seguidores, a ideia é promover a plataforma e já monetizar aqueles que se destacam. “Nós te ajudamos a dobrar o alcance com publicidade paga para aparecer para o Mundo. Quanto maior o público que te AMA, maiores serão as possibilidades de ganhos”, conclui o executivo.

Tonny Roberts idealizador do Zekond



O objetivo da ferramenta é que cada pessoa construa uma rede de pessoas com ideias e opiniões semelhantes e, desse modo, obter um público mais engajado e qualificado para impulsionar seus negócios, quanto mais cresce mais ganha.

O lançamento do Zekond será no dia 08 de setembro no Brasil, conjuntamente com outros países. Inicialmente apenas para sistema android, para o sistema iOS será dia 24 de setembro de 2022.