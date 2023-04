Conheça o novo projeto residencial de alto padrão em Campinas: Casas Alphaville Dom Pedro 0

Casas exclusivas serão lançadas com o padrão de qualidade e segurança das marcas Alphaville e Incorpi

A Alphaville, líder em empreendimentos horizontais no Brasil, acaba de ampliar sua atuação em Campinas com o lançamento do Casas Alphaville Dom Pedro 0. Em parceria com a Incorpi, o projeto prevê a construção de 42 casas em um loteamento fechado que será abraçado por áreas verdes, levando em conta a perspectiva de conexão com a natureza, questão prioritária para a empresa. As residências serão entregues já prontas para morar e terão opções de metragem de 288 a 362m², com até 5 suítes.

Klaus Monteiro, CEO da Alphaville

Os moradores do Casas Alphaville terão acesso a toda a infraestrutura do residencial, incluindo o clube, que contará com quadra de tênis e beach tennis, quadra poliesportiva, espaço para coworking, piscina com raia de 25m, espaço kids e gourmet, SPA/sauna, salão de festas, bar e academia, entre outras opções.

Com cinco tipologias diferentes e a mesma linguagem arquitetônica, o projeto oferece diversificadas opções de plantas e é assinado pelo escritório Primi & Appoloni. A concepção paisagística ficou por conta de Marcelo Faisal e Marcelo Novaes, enquanto a decoração da casa modelo foi feita por Cristiana Nassralla Interiores.

As casas serão entregues já prontas para morar, terão opções de metragem de 288 a 362m² e até 5 suítes

Os clientes poderão customizar itens de sua residência, como acabamentos internos e alterações de ambientes, a partir dos projetos predefinidos. Além disso, receberão suas casas prontas para morar, acelerando o processo de ocupação e valorização do empreendimento como um todo.

Os interessados já podem se antecipar e visitar o stand de vendas na Avenida das Alamandas 01, Alphaville Dom Pedro 0, Campinas/SP

Segundo Klaus Monteiro, CEO da Alphaville, “oferecer soluções de qualidade, modernas e que se conectem com a natureza são aspectos que adotamos para todos os nossos projetos. Neste caso, vamos além, oferecendo aos clientes a oportunidade de morar em uma casa de alto padrão, personalizada e com ainda mais praticidade”.

Os interessados já podem se antecipar e visitar o stand de vendas na Avenida das Alamandas 01, Alphaville Dom Pedro 0, Campinas/SP. No dia 26 de abril acontecerá a inauguração da casa modelo no mesmo endereço. Com o novo projeto residencial, a Alphaville e a Incorpi oferecem uma opção exclusiva de moradia em Campinas, que alia conforto, design e qualidade de vida em um só lugar.