Conheça “Não é o Fim do Mundo” música nova de Zé Felipe & Miguel com  Jorge & Mateus

A faixa dá o título ao DVD e chegou nesta quinta-feira (06), nas plataformas digitais e Youtube com outras quatro músicas que completam o lançamento do projeto na íntegra

O ano de 2022 está chegando na reta final e para a dupla Zé Felipe & Miguel foi repleto de boas conquistas, como é o caso da novidade “Não é o Fim do Mundo” , música que traz a última participação especial do DVD, de Jorge & Mateus, e dá nome ao projeto. A faixa já está disponível nas plataformas digitais e no YouTube desde quinta-feira (6).

Composta por Cristhyan Ribeiro, Felipe Kef, Rodrigo Marco e Matheus Aleixo (Matheus & Kauan), a música tem um tom de sofrência e fala sobre o fim de um amor que é superado com um copo na mão.



A faixa já está disponível nas plataformas digitais e no YouTube desde quinta-feira (6). (Crédito: Marcel Bianchi)

Os artistas estavam decidindo os rumos de suas carreiras em 2018 quando foram convidados para participar do N° 1 do Villa Mix – primeiro reality show sertanejo. Na dinâmica, os participantes escolhiam o técnico e, Zé Felipe & Miguel, pela identificação e inspiração que tinham, escolheram Jorge & Mateus. “Voltamos a ver o Jorge no DVD do Murilo Huff, em 2020, e nos perguntou como estava nosso projeto, comentamos sobre esse trabalho e na hora falou que queria participar, pedindo para a assessora alinhar tudo. Mas, nesse meio tempo, veio a pandemia e mesmo assim continuaram fortes. É uma das faixas que mais apostamos, não só por ser promissora e ter Jorge & Mateus, mas é uma música que gostamos muito e eles a escolheram um dia antes da gravação”, conta Miguel.



“Não é o Fim do Mundo” , música que traz a última participação especial do DVD, de Jorge & Mateus, e dá nome ao projeto (Crédito: Marcel Bianchi)

“Conhecemos os meninos dessa forma inusitada e nos identificamos muito! Eles acabaram ficando em segundo lugar [no reality], mas nos chamaram muita atenção e viemos fortalecer nesse primeiro DVD”, destaca Mateus. “Dando uma força cada vez maior para os talentos de Brasília, ficamos muito felizes de ver a evolução dos meninos desde o programa e é uma música muito boa”, diz Jorge.

No mesmo dia, foram lançadas as outras últimas quatro faixas do DVD, que também trazem toda a veia romântica dos artistas – unindo letras comerciais às melodias marcantes, sendo elas: “Briga por Briga”, “Premeditado”, “Entre Aspas” e “Corpo Inflamável”. (Ouça o álbum completo)

“Encerramos esse DVD com as últimas cinco músicas que gostamos muito e ao mesmo tempo que são dançantes não perdem o romantismo. Quem ver o DVD como um todo, vai ver um trabalho coeso e que reflete muito de nós. São músicas fortes e conseguimos passar a ideia de ser uma dupla que preza pelo romance, mas mesmo trazendo uma batida diferente não fugimos dos temas de relacionamento”, completa Zé Felipe.



No mesmo dia, foram lançadas as outras últimas quatro faixas do DVD, que também trazem toda a veia romântica dos artistas ( Crédito: Marcel Bianchi)

A produção musical ficou por conta de Daniel Silveira, produção executiva, sob a responsabilidade da empresa GCA Studio. O conceito visual do trabalho traz aos palcos sertanejos o ambiente espacial, explorando cores, efeitos e impressões através de planetas, constelações, galáxias e estrelas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ouça “Não é o Fim do Mundo”:

https://forms.sonymusicfans.com/campaign/ze-felipe-miguel-nao-e-o-fim-do-mundo/

Assista “Não é o Fim do Mundo”: