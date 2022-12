Conheça melhores segmentos para investir em franquias em 2023

Especialista em operações determinou os cinco segmentos mais promissores com possibilidade de expansão

Através do investimento de franquias, a possibilidade de sucesso aumenta de forma considerável. Uma vez que esse modelo prevê o uso de modelos e serviços já testados e consolidados no mercado. Analisando relatórios trimestrais de desempenho emitidos pela ABF, acompanhando a expansão de redes de franquias dos principais segmentos, o número de negócios formatados em 2022 e a movimentação do mercado de uma forma geral, é possível perceber as áreas que se destacam.

Especialista lista os cinco segmentos mais promissores para 2023

A RZD Franchising, companhia que presta serviços de consultoria para a formatação, expansão e suporte jurídico para redes de franquias, listou, de acordo com diversos relatórios de tendências de consumo e conforme movimentação do mercado, os cinco melhores segmentos para investir em 2023. Essas áreas se destacam, principalmente porque tendem a continuar se desenvolvendo e, consequentemente, proporcionando retorno financeiro aos investidores.

“É crucial o futuro franqueado saber de seus direitos e deveres e a mesma situação com a franqueadora, ou seja, o que é de responsabilidade dela e o que se tem de direito. É o ponto de partida para uma parceria duradoura, todos devem ter as expectativas alinhadas e tudo ser muito claro e transparente, afinal tende a ser uma parceria de longa data e que envolve sonhos e muitas vezes todos os recursos financeiros de uma família”, analisa o diretor de Operações na RZD Franchising, Rodrigo Ramiro.

Conheça os cinco segmentos mais promissores listados pelo especialista:

Alimentação

O segmento de alimentação fora do lar, segundo o relatório de pesquisa de desempenho da ABF sobre o 3º trimestre de 2022, teve uma variação positiva de faturamento de 21% para 22% na ordem de 31% e o número de unidades cresceu 9,3% em relação ao mesmo período.

Segundo especialista, a alimentação é o segmento mais promissor, conforme relatórios analisados

“Foi o segmento que, quando analisamos faturamento e número de novas unidades franqueadas, apresentou o melhor desempenho entre os demais e a tendência assim como em outros anos é que continue sendo muito representativo no franchising e na economia de uma forma geral”, destaca.

Energia solar

Há um consenso mundial sobre a necessidade de buscar cada vez mais fontes de energias renováveis e neste quesito o Brasil possui uma grande vantagem: a incidência solar no território. O país ainda está longe, talvez décadas, de ter a energia solar como a principal matriz energética, por isso existe uma grande oportunidade para negócios de venda de projetos fotovoltaicos para diferentes perfis e portes de clientes seja residencial, comercial, industrial e agro.

Há um consenso mundial sobre a necessidade de buscar cada vez mais fontes de energias renováveis

Saúde, beleza e bem-estar

O segundo segmento que mais se destacou no franchising, segundo o relatório de pesquisa de desempenho da ABF sobre o 3º trimestre de 2022, foi o de saúde, beleza e bem-estar. Com uma variação positiva de faturamento de 27,8%, entre 2021 e 2022, e 6,6% a mais em número de unidades franqueadas.

“Em 2022 iniciamos a formatação de negócios na área da saúde até então não tão atuantes no franchising, como por exemplo psicologia, acreditamos que nos próximos anos teremos diversas metodologias específicas de atuação sendo licenciadas/franqueadas”, enfatiza Rodrigo.

"Em 2022 iniciamos a formatação de negócios na área da saúde até então não tão atuantes no franchising, como por exemplo psicologia", diz Rodrigo.

Serviços

É um segmento muito variado com negócios de todos os tipos, mas existem alguns principais exemplos: o setor de limpeza, seja do tipo residencial ou comercial. É um mercado bem atrativo, pois conta com uma grande quantidade de clientes que buscam cada vez mais terceirizar esses serviços e o setor de seguros, que une bons atrativos para ser um negócio sólido e lucrativo. Cada vez mais as corretoras e próprias seguradoras estão investindo em transformação digital para tornar as operações fáceis de serem geridas.

Outra boa área de serviços são as franquias de consultorias de negócios. Elas acabam tendo um grande potencial de mercado, principalmente aquelas que possuem o foco de atuação no pequeno e médio empresário que não possuem talvez capital para contratar um consultor de mercado.

Outra boa área de serviços são as franquias de consultorias de negócios

Tecnologia

A atual constante transformação digital traz muitas oportunidades de negócios, automatizar e otimizar processos são pilares para a evolução das empresas. Dois exemplos de negócios nessa área que possuem um grande mercado pela frente são a automação residencial e controle de acesso.

Decidido que a pessoa irá iniciar a sua jornada como dono do próprio negócio, é interessante considerar o investimento em franquias, já que o conceito primordial do franchising é replicar modelos de negócios lucrativos e validados.

Transformação digital traz muitas oportunidades de negócios