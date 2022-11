Conheça Luiz Salgado: o homem que tem revolucionado e ensinado marketing digital nas redes

Apaixonado por tecnologia, ele usa as redes sociais para ensinar técnicas de tráfego pago



O ano de 2020 foi desafiador para muitos, e não poderia ser diferente para o especialista em tráfego pago, Luiz Salgado. Apesar das dificuldades instauradas pela pandemia da Covid-19, ele conta que neste período decidiu estudar e revolucionar os serviços oferecidos através dos anúncios patrocinados.

Para Luiz Salgado, a tendência é que cada vez mais empresas busquem segmentação de mercado digital (Foto: Arquivo Pessoal)

Ele explica que o método é, em síntese, uma maneira de pagar para as principais plataformas, Facebook, Instagram e Google, anunciar um produto ou serviço. Dessa forma, os potenciais clientes e compradores chegam até o site, loja virtual ou canais de contato.

“O tráfego pago é de fundamental importância quando o assunto é comunicação através da internet. Com o tráfego pago é possível se comunicar diretamente com o público que se identifica ou tem interesse no seu produto ou serviço no momento certo e na hora certa”, assegura Salgado.

Especialista em marketing digital lançou ebook recentemente discutindo mercado e público (Foto: Arquivo Pessoal)

Para criar a estratégia é necessário ter o perfil da “persona” da marca, isso é, identificar as principais características em comum do comprador. Por exemplo, se o negócio é clínica estética, muito provavelmente o público será de maneira predominante composto por mulheres interessadas em bem estar e cuidados pessoais.

Ele alerta ainda que o resultado não será imediato. Por isso, o trabalho deve ser realizado por um especialista na área que poderá avaliar outros fatores, além de estar e validar os melhores públicos.

Estratégias devem levar em consideração público e seus interesses, conta Luiz Salgado (Foto: Arquivo Pessoal)

Além de criar conteúdo voltado para o segmento compartilhando dicas e métodos de trabalho pelo perfil no Instagram @ eu.luizsalgado. O empreendedor lançou ainda um ebook chamado “5 Vantagens do Marketing Digital Para Negócios Locais”.

O especialista utiliza as redes sociais para ensinar técnicas e compartilhar dicas profissionais (Foto: Arquivo Pessoal)

Para o futuro, Salgado é otimista e destaca que cada vez mais a tendência é que as empresas busquem profissionais que realizam este tipo de atendimento. “Pois, o investimento é muito baixo comparando com outros canais de divulgação e é possível atingir excelentes resultados em pouco tempo, desde que o serviço seja feito por um profissional capacitado e que entenda muito das estratégias que estão por trás do tráfego pago e não somente um apertador de botão”, finalizou.