Conheça Leandro Cunha, o coach mais querido das celebridades

O psicólogo lançou o “Método Fênix”, um treinamento com ferramentas práticas para auxiliar na inteligência emocional

Formado em Psicologia; Master advance em Hipnose e PNL (Programação Neurolinguística); e Treinador Comportamental, Leandro Cunha, desde muito novo, sentiu que sua missão era: cuidar de pessoas. Pensando nisso, a Psicologia foi sua primeira ideia de curso acadêmico, onde mergulhou de cabeça na formação.

Em 2018, durante um curso da sua área de Inteligência Emocional, sentiu que poderia fazer muito mais do que dar atendimentos como psicólogo. Foi aí que, em 2019, criou e lançou o “Método Fênix”, um treinamento de alto impacto presencial com ferramentas práticas de inteligência emocional. O evento, que no lançamento contou com mais de duas mil pessoas prontos para ouvir sobre Inteligência Emocional e Espiritual, tem como intuito mostrar o poder que o ser humano tem em conseguir transformar o invisível em visível.

Além de ministrar o treinamento por todo Brasil, o psicólogo já lançou dois livros: “O Método Fênix”, que conta mais sobre a metodologia criada por ele e que as respostas que procuramos já se encontra dentro de nós; e, recentemente, lançou “O Poder da Inteligência Espiritual”, onde fala mais sobre como podemos mudar a visão de mundo através da Espiritualidade. Segundo o autor, o primeiro livro te leva para dentro da inteligência emocional, enquanto o segundo te transcende.

“Não deixem de se cuidar, acreditem que é possível o processo de cura, se ame em primeiro lugar sempre e com Deus no coração”, aconselha o psicólogo que acredita que a Espiritualidade vai muito além de religião e sim uma maneira de enxergar a vida de forma leve e calma.

“[A psicologia] mudou a minha própria vida, meus próprios traumas e rejeições que foram curadas dentro da psicologia junto com a inteligência emocional”, conta o carioca de 45 anos, que é pai de três filhos e apaixonado por escrever e transformar pessoas. Recentemente, ganhou um prêmio na categoria “Inteligência Emocional e Espiritual”, na premiação “Gênios da Atualidade”, que foi marcante em sua carreira, onde viu que Deus vem abençoando seus passos e permitindo que ele receba tudo aquilo que Deus permite.



Com mais de 57 mil seguidores em sua conta no Instagram, (@leandrocunhaie), é o coach das celebridades e já teve a presença de Pastor Claudio Duarte, palestrante Dawn Watson, ex-paquita Ana Paula Almeida, atriz Marinara Costa e muitas outras estrelas, em seus eventos da “Missão Fênix”.