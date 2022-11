Conheça Iguinho, influencer do Vale do Paraíba que viraliza no TikTok 

O jovem influencer que possui mais de 800 mil seguidores nas redes sociais encontrou a fama ao gravar vídeos sobre futebol e humor

Igor Tolentino, mais conhecido como Iguinho, é um influenciador de 22 anos que acumula mais de 700 mil seguidores no TikTok, o aplicativo de vídeos curtos que virou febre mundial. O tiktoker é natural de São José dos Campos, região do Vale do Paraíba, localizada no interior de São Paulo. O jovem que começou a publicar vídeos de forma despretensiosa viralizou na plataforma com seu conteúdo que é voltado para o universo futebolístico e humor.

Iguinho viraliza nas redes sociais com vídeos sobre futebol e humor



Formado no ensino médio, Iguinho chegou a cursar Economia, mas trancou a faculdade para se dedicar ao sonho de ser influencer. O rapaz que mora com pais tem uma rotina intensa de gravações. A criação de conteúdo acontece durante o dia inteiro, mas só começa após o meio-dia, já que ele só dorme por volta de quatro da manhã. Amante de café, o jovem chega a tomar cinco xícaras da bebida por dia, porém seu sono não é prejudicado pela cafeína.

Mas a rotina de Igor foi modificada na última semana devido à Copa do Mundo, ele começou a acordar cedo para acompanhar os jogos que na primeira etapa da competição são transmitidos a partir das 7h, no horário de Brasília. O tiktoker assisti todos os jogos do dia e repercute os resultados e acontecimentos das partidas em suas redes sociais. Além do TikTok, ele possui um perfil no Instagram com 150 mil seguidores e seus Stories chegam a ter até 60 mil visualizações por dia.

O vídeo com a reação do jovem após a divulgação da convocação da seleção brasileira de futebol bateu mais 1,5 milhões de visualizações na plataforma onde ele é mais famoso. No vídeo, ele alfineta a escolha de Tite em convocar Gabriel Jesus e Daniel Alves e nos mais de 200 mil comentários, os seguidores concordam com a opinião do influenciador.

O tiktoker com parte de sua coleção de camisetas de times que conta com mais de 50 peças



Aliás, suas opiniões sobre futebol renderam a primeira participação dele em uma emissora televisiva, o ex-estudante de Economia foi convidado para participar do Os Donos da Bola da Band. Desenvolto na frente da câmera, ele chegou a fazer sua típica dancinha com os apresentadores do programa, a coreografia amadora que foi batizada por ele como “sarneia”.

Além da participação no programa, Iguinho sente os efeitos da fama ao andar na rua. A quantidade expressiva de seguidores nas redes sociais é refletida no carinho do público. Ele é parado em bares, restaurantes, shoppings na balada e até mesmo na praia. Seus seguidores o reconhecem com facilidade e pedem para tirar fotos e gravar vídeos com o influencer.

O sonho do influenciador é viver financeiramente somente com o seu trabalho na internet



Igor é corintiano de coração, mas aparece a cada vídeo com uma camiseta de time diferente. Ele usa o “manto sagrado” de diversos times brasileiros, uniformes de times internacionais e de seleções de outros países. Ao todo são 54 camisas que o jovem coleciona. Mas esse número deverá crescer em breve, pois muitas lojas estão à procura do jovem para divulgação de seus produtos.

Iguinho não se espelha em ninguém e aposta em sua criatividade para se destacar em meio a tantos influenciadores que fazem sucesso nas redes sociais. Para o futuro, o rapaz tem como objetivo continuar sendo influencer, ser realmente um profissional da internet e viver financeiramente disso.