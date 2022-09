Conheça Hojjatollah de A Fazenda 14

Shayan popularmente conhecido como Shay é um dos integrantes da fazenda mais famosa do Brasil

De origem do Irã, Hojjatollah conhecido como Shay ou Shayan é a mais nova aposta de A Fazenda 14. O iraniano vem de uma família humilde do Teerã, o jovem é apaixonado por esportes, em especial por basquete, inclusive ele recebeu uma proposta para jogar profissionalmente pela metodista no Brasil.

Atualmente, Shay trabalha como influenciador digital, em suas redes sociais acumula mais de 302 mil seguidores (Foto: Waldir Évora)

Shayan veio para o Brasil em busca de mais oportunidades, pois, em seu país não era algo viável de se conseguir. Recentemente Hojjatollah, participou do programa ‘Casamento às Cegas’ e acabou sendo mal interpretado por ter tido uma relação conturbada com sua antiga companheira, o que culminou com várias acusações sem fundamento.

Uma das primeiras coisas que Shay vai falar, provavelmente é Salam Salam, que significa saudações e na hora de brindar no happy hour ele irá pronunciar a Salamati, que é de origem persa.