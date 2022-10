Conheça e aprenda a usar hoje mesmo 3 benefícios da calêndula para o seu filho

Planta, conhecida popularmente como bem-me-quer ou margarida dourada, é versátil e eficaz em cosméticos e medicamentos

A calêndula é uma planta comum em jardins de casas ou espaços públicos. Ela precisa de raios solares para ter energia. Suas flores amarelas, laranjas e vermelhas retém a energia do Sol, absorvendo luz e calor. Por isso, no final da primavera e início do verão, a calêndula floresce de forma mais intensa e é colhida para ser usada em tecidos, alimentos, medicamentos e cosméticos.

A calêndula acalma e protege a pele

Conheça os 3 benefícios da calêndula

1- Protege a saúde da pele

Muito além da beleza da planta, a calêndula tem propriedades que protegem e defendem as estruturas saudáveis da pele, com efeito calmante e renovador no tecido inflamado, irritado ou seco. Na Weleda – marca suíça de medicamentos antroposóficos e líder mundial em cosméticos orgânicos – são colhidas, à mão, cerca de três toneladas de flores e mais 14 toneladas de folhas e caules, isso porque, a calêndula é a base para tinturas e extratos presentes em quase 30 cosméticos e medicamentos.

2- Ajuda no desenvolvimento

A margarida dourada possui alto teor de nutrientes valiosos, como carotenóides, flavonóides e saponinas triterpeno, que tem ação cicatrizante. A planta, com suas propriedades regenerativas e protetoras, ajuda nos cuidados com a pele delicada de recém-nascidos e crianças. É indispensável para o desenvolvimento da pele de crianças, por isso, há 50 anos, é a planta primária dos produtos de cuidados para o bebê e crianças na Weleda.

Planta é usada em tecidos, alimentos, medicamentos e cosméticos

3-Acalma a pele irritada

Um dos produtos mais amados da Weleda é o Baby Creme de Calêndula, uma combinação de calêndula, camomila e óleos de amêndoa doce e gergelim, que permite acalmar a pele irritada e reduz a vermelhidão na região da fralda.

Protegendo contra a umidade e prevenindo as assaduras, o Baby Creme de Calêndula da Weleda pode ser usado desde o primeiro dia de vida e é um produto livre de fragrâncias artificiais, matérias-primas derivadas de óleos minerais, corantes e conservantes sintéticos.