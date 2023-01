Conheça Dr. Igor Sincos, cirurgião vascular que acumula extenso currículo profissional e acadêmico

O médico possui diversas formações acadêmicas e atua, dentre outras posições, como diretor executivo do Congresso ScIENCE

Formado em Medicina pela Universidade Federal do Paraná, em 2004, o Dr. Igor Rafael Sincos vem acumulando experiências e títulos na área médica, com destaque para o seu pioneirismo nas técnicas de termoablação de safena (radiofrequência), estudo experimental em Aorta e Cirurgia Endovenosa.

Além disso, o cirurgião vascular fez Residência e Doutorado em Cirurgia na USP, é Ex-Fellow de Endovascular do Hospital Israelita Albert Einstein e do Arizona Heart Institute – USA. Concluiu MBA na Universidade de Pittsburgh, e Pós-graduação em Liderança na Harvard Medical School.

Dr. Igor Sincos ainda atuou como chefe de residência por 10 anos (São Camilo), é um dos coordenadores do Fellow de Endovascular ACE, do Curso Science 360, e diretor executivo do Congresso ScIENCE.

O médico ganha destaque destaque também pelo pioneirismo nas técnicas de termoablação de safena (radiofrequência), estudo experimental em Aorta e Cirurgia Endovenosa

O médico possui em seu currículo acadêmico também o título de Especialista em Cirurgia Vascular, de Angiorradiologia e Cirurgia Endovascular, e em Ecografia Vascular pela SBACV. Fellow do American College of Surgeons, do American Venous Forum e da Society for Vascular Surgery.

Doenças vasculares

Os sistemas venosos, arterial e linfático são responsáveis por toda a circulação sanguínea do corpo e dos demais fluídos que nutrem as nossas células e órgãos.

Quando ocorre algum problema nesses sistemas, surgem as doenças vasculares e elas podem ter diversas origens. Os principais fatores de risco são o diabetes, o tabagismo, a hipertensão, o colesterol aumentado e o sedentarismo. Uma das outras possibilidades é a herança genética, e a análise do histórico familiar ajuda a identificar e prevenir essas doenças precocemente.