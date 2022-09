Conheça as novas atrações da parceria Itaú e TikTok para o Rock in Rio

Com curadoria do TikTok, a Arena Itaú apresenta: Ariah, Baterista do TikTok, Viper, Deadfish, RRocha, Strike, Terno Rei, Gabriel Gonti e Tasha e Tracie

O Itaú Unibanco acaba de anunciar novas atrações que irão se apresentar na Arena Itaú no Rock In Rio. Ariah, “Baterista do TikTok”, Viper, Deadfish, RRocha, Strike, Gabriel Gonti e Tasha e Tracie abrilhantam o espaço para fazer a trilha do espaço.

Ariah

Viper

Deadfish

A escolha dessa programação é resultado de uma curadoria feita pelo TikTok, que selecionou artistas que nasceram ou se popularizaram na plataforma, observando o critério de diversidade regional e de estilo.

RRocha

Strike

Os novos nomes anunciados fecham o time de atrações que terá também: João Gomes, Baco Exu do Blues, Pedro Sampaio, Fresno, Lagum, Ananda, Mc Dricka, Karen Jonz e Terno Rei. A arena Itaú tem como característica a pluralidade de estilos, do heavy metal ao funk carioca, passando pelo pop.

Terno Rei

Gabriel Gonti

Os shows acontecem todos os dias de festival, entre 15h e 00h10, durante o intervalo das atrações do Palco Mundo e Palco Sunset, e poderão ser acompanhados também no perfil do @itau no TikTok.