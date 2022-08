Conheça as 7 universidades brasileiras que estão entre as 10 melhores da América Latina

Confira a lista das 20 primeiras colocações e veja como se preparar não somente com estudo direcionado, como também vivenciando a profissão

Que tal estudar entre as 10 melhores universidades da América Latina?

Você sabia que 7 delas estão no Brasil?

De acordo com o último ranking do Times Higher Education (revista inglesa), divulgado no dia 14 de julho deste ano, o Brasil possui 7 universidades entre as 10 melhores universidades da América Latina.

A Pontifícia Universidade Católica do Chile foi eleita a melhor universidade da América Latina

O levantamento completo é composto por 197 universidades de 13 países, e apesar de uma instituição chilena liderar o ranking, o Brasil possui a pontuação média mais alta, com índice de 55,6, e o melhor desempenho total, com 72 universidades, seguido pelo Chile, com 30, Colômbia, com 29, e México, com 26.

Dentre as brasileiras, três delas estão em São Paulo (USP, Unicamp e Unifesp), uma em Santa Catarina (UFSC), uma no Rio Grande do Sul (UFRGS) e uma no Rio de Janeiro (PUC-Rio).

USP ocupa a segunda posição no ranking

São necessários muito estudo, disciplina e muita pesquisa antes de ter que encarar por 4/5 anos uma determinada área que poderá ser a sua carreira futura. E se estiver preparado, poderá conquistar uma vaga em uma das 20 melhores universidades da América Latina:

Unicamp é a terceira melhor da Amércia Latina

Pontifícia Universidade Católica do Chile – Chile Universidade de São Paulo (USP) – Brasil Universidade de Campinas (Unicamp) – Brasil Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) – Brasil Instituto de Tecnologia de Monterrey – México Universidade Federal de Santa catarina (UFSC) – Brasil Universidade do Chile – Chile Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) – Brasil Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) – Brasil Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) – Brasil Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) – Brasil Universidade Estadual Paulista (Unesp) – Brasil Universidade de Andes – Colômbia Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) – Brasil Universidade de Brasília (UnB) – Brasil Universidade Nacional Autônoma do México – México Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) – Brasil Universidade Nacional da Colômbia – Colômbia Universidade Federal de Viçosa (UFV) – Brasil Universidade Federal do Paraná (UFPR) – Brasil