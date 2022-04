Conheça a Remederi, startup brasileira de cannabis medicinal que tem ganhado destaque na América Latina

Farmacêutica possui uma linha de óleos medicinais à base de canabidiol com preços mais acessíveis e conta com instituto de pesquisa para fomentar a educação sobre o tema

Recentemente, a Remederi , farmacêutica brasileira que promove o acesso a produtos, serviços e educação sobre a Cannabis medicinal, participou de uma rodada de negócios na Colômbia para estabelecer possíveis parcerias comerciais com o país e está analisando algumas propostas e oportunidades feitas no evento com o objetivo de avançar com os seus planos de internacionalização.

Criada em 2019, a Remederi ampliou a sua atuação no mercado de Cannabis medicinal brasileiro em 2022, ao trazer ao país sua linha de óleos medicinais Reuni, produzida nos Estados Unidos, com selo GMP (de boas práticas de fabricação) e ISO 17065, certificado de qualidade. A linha apresenta valores 50% mais baixos do que a média disponível no mercado e segue o objetivo da empresa de ampliar a acessibilidade do medicamento no país.

Apesar de ter ampliado a sua a participação no mercado recentemente, a idealização da farmacêutica surgiu em 2018, a partir da dificuldade de um dos sócios-fundadores em ter acesso a produtos medicinais à base de canabidiol para um familiar doente no Brasil, enquanto no exterior, sua produção e comercialização já eram uma realidade.

CEO Fabrizio Postiglione

A ideia de criar a empresa veio de Fabrizio Postiglione, CEO e fundador da empresa, que é formado em Business Enterprise e Economia por uma universidade da Inglaterra, com experiência no mercado financeiro e em todo o processo da Cannabis para fins medicinais, incluindo etapas de cultivo, produção e comercialização do medicamento. Todo esse conhecimento foi adquirido pelo executivo a partir de uma experiência onde ele gerenciou uma fazenda de cultivo em Oregon, nos Estados Unidos e em sua posterior especialização na Colômbia.

Após a criação da Remederi, seus fundadores se depararam com dados de que menos de 1% dos médicos atuantes no Brasil prescrevem a Cannabis medicinal em seus consultórios, seja por insegurança ou falta de conhecimento, e por isso, fundaram o Instituto de Ensino e Pesquisa Remederi , que promove cursos sobre a terapia canabinoide com objetivo de educar profissionais da saúde a respeito do tema e capacitá-los para aplicar esse tipo de tratamento em suas práticas clínicas.

De 2019 para cá, a empresa percorreu um longo caminho para aumentar sua especialização no mercado e construir uma estrutura completa em conformidade com a legislação brasileira, recebendo a sua primeira rodada de investimento de capital fechado em 2021.

Corpo médico especializado

Dr Wilson Tadeu Ferreira

Após a construção de uma estrutura sólida, a Remederi se associou a outros profissionais e realizou o acolhimento de pacientes para atingir o seu objetivo. Tudo feito com o apoio do seu diretor-médico, Dr Wilson Tadeu Ferreira, que possui mais de 40 anos de experiência clínica é Professor da Associação Médica Brasileira de Acupuntura, ex-membro da Câmara Técnica do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo e com atuação em grandes farmacêuticas, como Roche, por exemplo. Além disso, o médico é considerado referência na Associação Médica Brasileira de Acupuntura e no Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo.

No momento, a empresa está buscando parcerias estratégicas com profissionais de saúde e possíveis investidores para ampliar o desenvolvimento do mercado de cannabis medicinal, ampliar o acesso ao produto para mais pacientes e para a elaboração de novas confirmações científicas e de novos produtos para expandir sua atuação no setor.

Segundo o CEO Fabrizio Postiglione, a Remederi tem planos de desenvolver estudos clínicos comprovando a eficiência dos produtos à base de cannabis no tratamento de algumas patologias ainda este ano e com planos de comercializar seus óleos medicinais com novos fornecedores, distribuidoras e marketplaces para facilitar o acesso para os pacientes no médio prazo.

“Apesar do mercado brasileiro hoje ter uma grande aceitação para produtos com CBD e THC, também estamos buscando uma ampliação de portfólio com novas moléculas inovadoras que podem ajudar pacientes com diversas patologias”, comenta Postiglione.