Conheça a programação do segundo dia do III Fórum Gramado de Estudos Turísticos aposta no turismo como atividade econômica sustentável e com o tema “A criatividade conectada ao turismo”

A Abertura Oficial do III Fórum Gramado de Estudos Turísticos aconteceu nesta quarta-feira, 17 de agosto, às 9h, no Centro de Eventos do Expogramado, palco de alguns dos mais importantes eventos da cidade como o Natal Luz, e contau com a presença das principais autoridades do setor.

Rosa Helena Volk, Secretária de Turismo de Gramado



O segundo dia do evento acontece nesta quinta-feira, 18 de agosto. O dia inicia às 9h com a palestra “Experiências do Entretenimento” contando os relatos do Gerente de Projetos da Opus Entretenimento, promotora de títulos da Disney no Brasil, Luciano Miron, do Sócio do Hard Rock Cafe Gramado e cover de Elvis Presley, Fabiano Feltrin e da CEO do Parque Turma da Mônica em Gramado, Manoela da Costa Moschem em “Como se tornar referência no mercado de entretenimento brasileiro”.



O evento prossegue com a Presidente da Autarquia Municipal de Turismo (Gramadotur) e Secretária de Turismo, Rosa Helena Volk e o Diretor de Espetáculos, Abrãmo Machado, abordando e exaltando o “Natal Luz e Festival de Cinema – histórias para todos, construídas por uma comunidade”.

O “Incentivo para o Turismo” vem na sequência, a cargo do Secretário de Turismo do Rio Grande do Sul, Raphael Ayub, do Coordenador no Mestrado e Doutorado em Turismo e Hospitalidade da Universidade de Caxias do Sul (UCS), Pedro de Alcântara Bittencourt César e do Presidente do CONTUR Hortênsias, Daniel Hillebrand, dissertando sobre “A importância do turismo para os destinos”.

Evento aposta no turismo como atividade econômica sustentávelv



Após o almoço, às 14h, o Turismo Esportivo foi escalado com o Ex Futebolista Brasileiro, Paulo César Tinga, a Secretária Nacional da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem ABCD – Ministério da Cidadania, Luisa Parente, a Presidente da UCB – União de Ciclistas do Brasil (organização da sociedade civil), Ruth Costa e o Secretário Nacional De Futebol / Ministério Da Cidadania, Ronaldo Lima abordando “Um potencial a ser explorado por empresas e destinos.”

CEO do Parque Turma da Mônica em Gramado, Manoela da Costa



As palestras finais antes do coquetel de encerramento às 17h30, estão a cargo do Diretor Executivo da Sicredi Pioneira RS, Solon Stapassola Stahl, disssertando sobre “Negócios Conscientes – um novo jeito de fazer negócios” e do diretor de licenciamento e varejo da NBA Brasil, Roger Ahlgrimm, fazendo um relato sobre um caso de sucesso dentro e fora das quadras: o que levou Gramado a ser a cidade escolhida para sediar o maior parque temático da NBA na América Latina?

O tema da terceira edição do fórum foi “A criatividade conectada ao turismo”



O III Fórum Gramado de Estudos Turísticos é uma realização do SindTur Serra Gaúcha e conta com patrocínio da Prefeitura de Gramado, Secretaria de Turismo e Sicredi Pioneira. Apoio da Construarte, Gramadotur, Sebrae e Expogramado. Apoio Institucional da Câmara Municipal de Gramado e Universidade de Caxias do Sul – UCS. Mídia Partner é a Record TV/RS. A Agência Oficial é a CVC Corp/Turistur.

Mais informações, programação completa e inscrições: www.forumgramado.com.br