Conheça a primeira artista plástica a realizar um vernissage em NFT’s no mundo

A brasileira Vanessa Meyer expressa de forma abstrata e contemporânea o caos, o conflito e a confusão urbana em sua obra

Vanessa Meyer, artista plástica, mineira e residente em São Paulo, lança neste mês de novembro a série Entropica, uma obra composta por uma série de cinco conjuntos de quadros que expressam, de forma abstrata, a realidade dos moradores de ruas do centro de São Paulo, intitulados de: Nos Trilhos, As Lona, Identidade, Frenética e Movimento dos Beco.

Entropica

Durante o período mais crítico da pandemia, Meyer despiu-se de suas condições, paramentou-se com toda proteção em respeito a pandemia e foi “in loco” sentir e sensibilizar-se com a situação da população. Munida de sentimentos, visões e em pleno silêncio na 5ª maior cidade do mundo, o caos instala-se na criação de Meyer, tornando-se criativo, disruptivo, sensível e denso.

Ao total são 16 quadros, vários em grandes dimensões físicas, tendo o preto, cinza, amarelo, azul, vermelho e branco compondo a paleta de cores utilizada por Meyer.

Vanessa Meyer – Entropica

“Isto tudo tem muito a ver com a realidade urbana, que muitas vezes solitária, ao olhar do todo se manifesta coletivamente. Pontos, curvas, linhas e modelos tudo faz sentido, ou não: quando se pensa, se sente ou se faz arte na entropia. O caos é Criador!”, ressalta a artista.

Vanguardismo unindo arte e tecnologia

Entropica é a primeira série comercializada em NFT do Brasil, quiçá do mundo, uma atitude de vanguarda da artista, em parceria com a agência Mooh TECH de Paris. Algumas obras serão apresentadas ao mercado mundial, leia-se compradores, colecionadores e marchands em caráter de exclusividade física e/ou virtual.

Vernissage apresenta ao total são 16 quadros, em grandes dimensões físicas, tendo o preto, cinza, amarelo, azul, vermelho e branco

Outras serão disponibilizadas em NFT´s com até 10 possíveis detentores dos direitos de cada obra. Outro detalhe de extrema relevância e importância ambiental é que Entropica possui através de seu formato comercial a certificação zero emissão de carbono.

Reciprocidade e empatia.

Vanessa Meyer prepara para o dia 07/11 um vernissage presencial, com as telas ambientadas, em um espaço de eventos na Barra Finda em São Paulo, evento destinado para convidados e imprensa.

Para mais informações, acesse o site Vanessa Meyer