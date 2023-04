Conheça a página de fofoca exclusiva da rede social Kwai

Por meio do FofoKwai, usuários poderão conferir vídeos diários sobre os assuntos do momento

Se tem algo que une as pessoas é a fofoca. Talvez seja essa a maior rede social já inventada. Babado, fuxico, disse me disse ou mexerico. Não importa o termo, todo mundo gosta de ouvir uma fofoca, seja sobre o ator da novela do momento, a cantora da vez ou até mesmo sobre o vizinho. Um estudo realizado pela revista acadêmica Social Psychological and Personality Science mostra que, mesmo sem perceber, as pessoas passam cerca de 52 minutos por dia apenas fofocando. Acredite ou não, isso é algo que faz parte do cotidiano, pois o ser humano é curioso por natureza, e querer saber um pouco mais sobre a vida alheia está incluso no pacote.

Aplicativo cria canal especial para fofoca

Programas de rádio e TV, revistas, jornais e sites são os meios comuns que todo mundo busca para ficar a par dos temas mais quentes do momento, mas hoje as redes sociais, em especial, os vídeos curtos, também ganharam seu espaço no coração do público que quer ficar antenado nas fofocas. No Kwai, app de criação e compartilhamento de vídeos curtos, o assunto também brilha, e, por isso, a plataforma resolveu facilitar o acesso aos babados para todos os usuários: eles agora estão reunidos e disponíveis no #FofoKwai, uma página especial com conteúdos novos todos os dias e com a participação de grandes nomes do entretenimento, como consagrados veículos, a exemplo de Contigo!, RedeTV, WebTV Brasileira, além de influenciadores que sabem tudo sobre famosos, como o apresentador Matheus Baldi.

Os apresentadores do canal WebTvBrasileira também fecharam parceria com o aplicativo

A página também é interativa, já que os usuários poderão comentar, compartilhar e curtir os vídeos das fofocas por meio da tag #FofoKwai, além de utilizar o filtro da atividade em suas criações e contribuir com todo o mexerico.